क्या ‘Disease X’ बनेगा अगला कोरोना? डॉक्टरों ने दी महामारी की चेतावनी, जानें WHO ने क्या कहा

Disease X Explained: COVID-19 महामारी ने दिखा दिया कि कोई नया और अनजान वायरस कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है. इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक नए संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जिसे ‘Disease X’ कहा जा रहा है. आइए जानें इसके बारे में...

Disease X Explained: पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी की मार झेली है, COVID-19 महामारी ने दिखा दिया कि कोई नया और अनजान वायरस कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है. इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक नए संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जिसे ‘Disease X’ कहा जा रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि यह एक ऐसे अज्ञात वायरस या बीमारी का संकेत हो सकता है, जो भविष्य में नई वैश्विक महामारी का कारण बन सकती है. दरअसल ‘Disease X’ किसी खास बीमारी का नाम नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया था. इसका मतलब है ऐसी संक्रामक बीमारी, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है, लेकिन जो भविष्य में तेजी से दुनिया भर में फैल सकती है.

Disease X है क्या?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में NHS के डॉक्टर सूरज कुकाडिया बताते हैं कि Disease X को वैश्विक स्वास्थ्य के नक्शे पर एक बड़े सवाल के रूप में देखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि Disease X शब्द का इस्तेमाल WHO ने उन अज्ञात संक्रामक बीमारियों के लिए किया है, जो भविष्य में अचानक सामने आ सकती हैं. Disease X ऐसे किसी भी अज्ञात वायरस या रोगाणु को कहा जाता है, जो अभी तक पहचाना नहीं गया है लेकिन भविष्य में वैश्विक महामारी फैला सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह एक तरह का प्लेसहोल्डर नाम है, जिससे वैज्ञानिक और सरकारें यह समझ सकें कि अगली महामारी किसी ऐसी बीमारी से भी आ सकती है, जिसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है.

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इस नाम का उद्देश्य यह है कि सरकारें, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से तैयार रहें, यानी सिर्फ पहले से मौजूद बीमारियों पर ही ध्यान न देकर, भविष्य में अचानक फैलने वाली नई बीमारियों के लिए भी तैयारी की जाए.

नई बीमारियों का जल्दी पता लगाना

विशेषज्ञों का मानना है कि Disease X को लेकर दी जाने वाली चेतावनियां भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं. इसका मकसद यह है कि किसी बीमारी के फैलने के बाद ही प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही मजबूत व्यवस्था तैयार की जाए. इसके लिए तेजी से वैक्सीन बनाने की तकनीक, बेहतर निगरानी प्रणाली और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, ताकि नई बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सके. पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि COVID-19 महामारी ने दिखा दिया कि कोई नया और अनजान वायरस कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है. Disease X इसी संभावना को दर्शाता है कि भविष्य में कभी भी कोई नया रोगाणु सामने आ सकता है.

कैसे फैल सकती है ये बीमारी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भविष्य में अगर Disease X जैसी कोई बीमारी आती है, तो उसके फैलने के कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं. हो सकता है यह वायरस हो, क्योंकि वायरस तेजी से फैलते हैं. या फिर यह सांस के जरिए फैल सकता है, जैसे खांसने, छींकने या बात करने से. इसके अलावा जानवरों से इंसानों में भी यह फैल सकता है, जिसे जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है. बता दें कि दुनिया की कई बड़ी बीमारियां इसी तरह फैली हैं, इनमें COVID-19, Ebola और SARS आदि शामिल हैं.

अगली महामारी के लिए तैयार है दुनिया?

ऐसा कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया पहले की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार है. क्योंकि अब वैक्सीन बनाने की तकनीक बेहतर हो गई है, बीमारियों की निगरानी के सिस्टम मजबूत हुए हैं और देशों के बीच सहयोग भी बढ़ा है. फिर भी वैश्विक तैयारी अभी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Disease X इस बात की याद दिलाता है कि अगली महामारी पहले जैसी नहीं भी हो सकती. इसलिए देशों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, वैज्ञानिक शोध में निवेश बढ़ाना चाहिए और आपात स्थिति से निपटने की बेहतर रणनीतियां तैयार करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और रिसर्च पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.

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