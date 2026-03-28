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Dhurandhar 2 में दिखाए गए स्लो पॉइजन का क्या है सच, यह कितना खतरनाक? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें

Dhurandhar 2 Movie Mercury Scene: फिल्म धुरंधर 2 में दिखाया गया एक सीन इन दिनों लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है, इस सीन में स्लो पॉयजन का नाम लिया गया है. इसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना भी शुरू कर दिया, आइए जानें इसके बारे में..

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Abhay Sharma

Updated : Mar 28, 2026, 09:09 PM IST

Dhurandhar 2 में दिखाए गए स्लो पॉइजन का क्या है सच, यह कितना खतरनाक? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें

Dhurandhar 2 Movie Mercury Scene: 

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Dhurandhar 2 Movie Mercury Scene: फिल्म धुरंधर 2 में दिखाया गया एक सीन इन दिनों लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है, इस सीन में स्लो पॉयजन का नाम लिया गया है. इसमें जमील जमाली नाम के किरदार ने हमजा अली मजारी यानी रणवीर सिंह से कहा कि उन्होंने बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम को बहुत पहले ये ये जहर दे दिया था, तभी से इसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया. ‘धुरंधर 2’  में दिखाए गए धीमे जहर और मर्करी पॉइजनिंग को समझने से पहले आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि मर्करी का अलग-अलग रूप होता है, और इसके हर रूप का असर भी अलग होता है. तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं मर्करी पॉइजनिंग के बारे में... 

क्या है एक्सपर्ट की राय? 

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, आमतौर पर मर्करी का असर तब दिखता है जब शरीर लंबे समय तक इसके कांटैक्ट में रहता है, ये धीरे-धीरे शरीर में जमा होती है. शुरुआत में बस इतना लगेगा कि थकान ज्यादा हो रही है, नींद ठीक नहीं है, या बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया है. अगर एक्सपोजर चलता रहा, तो हाथ कांपना, याददाश्त कमजोर होना, बैलेंस बिगड़ना जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. “एक बूंद” वाला सीन थोड़ा फिल्मी है. असल में मर्करी स्किन से आसानी से अंदर नहीं जाती, खतरा तब होता है जब इसके धुएं को अंदर लिया जाए या लंबे समय तक इसका संपर्क बना रहे. कुछ तरह की मर्करी तो सीधे दिमाग तक पहुंच जाती है और वहीं नुकसान करती है. मर्करी के कुछ ऑर्गेनिक रूप (जैसे methyl या dimethyl mercury) ज्यादा खतरनाक होते हैं और शरीर, खासकर दिमाग पर सीधा असर डाल सकते हैं. 
 
सामान्य मर्करी के बारे में अगर बात करें तो समय पर इसका पता न चले, तो मर्करी पॉइजनिंग काफी गंभीर रूप ले सकती है. धीरे-धीरे दिमाग पर असर बढ़ता है और एन्सेफैलोपैथी जैसी स्थिति बन सकती है, जिसमें सोचने-समझने की क्षमता, बोलने और चलने-फिरने तक पर असर पड़ता है. इसके साथ ही किडनी पर भी असर पड़ सकता है, जिससे एक्यूट किडनी इंजरी या किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी देखा जाता है, यानी याददाश्त, संतुलन और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह ठीक नहीं हो पातीं. 

क्या है धुरंधर 2’ में दिखे स्लो पॉइजन का सच?  

Elemental (liquid) Mercury त्वचा से बहुत कम अवशोषित होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, इसका मुख्य खतरा तब होता है जब इसकी वाष्प (vapour) सांस के जरिए अंदर जाए. लंबे समय तक संपर्क रहने पर लक्षण दिखते हैं, जैसे- कंपकंपी, याददाश्त की समस्या, मूड बदलाव. वहीं डाइमिथाइल मर्करी (Dimethylmercury) की बात करें तो वैज्ञानिक रिसर्च (जैसे Dartmouth Toxic Metals Superfund Research Program) के अनुसार, यह मर्करी का बेहद खतरनाक Organic Form है. यह त्वचा के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है. इसकी बहुत कम मात्रा भी जानलेवा हो सकती है. हालांकि, फिल्म में यह साफ नहीं है. इसलिए इसे ड्रामेटिक ओवरसिम्प्लीफिकेशन बताया जा रहा है. 

कैसे सामान्य मर्करी का पता चलता है? 

एक्सपर्ट के मुताबिक, ब्लड टेस्ट की मदद से इसका लेवल शरीर में देखा जा सकता है, पता चलने पर अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और एक्सपर्ट्स तथा रिपोर्ट्स पर आधारित है. 

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