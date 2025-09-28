Digital Habits Vs Heart Health: आपका स्मार्टफोन बिगाड़ रहा है दिल की धड़कन, जानें कैसे

स्मार्टफोन कंप्यूटर टीवी लैपटॉप हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. यह लगातार हमारी स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहा है, जो कि हमारी ओवर ऑल हेल्थ पर असर डालता है. आइए, इस लेख में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपका हर दम काम आने वाला स्मार्टफोन आपके हार्ट हेल्थ को खराब कर रहा है.

आजकल, डिजिटल दुनिया ही हमारी दुनिया बन चुकी है. सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने से पहले तक हम पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से जुड़े रहते हैं. स्मार्टफोन कंप्यूटर टीवी लैपटॉप हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. यह हमारी ओवर ऑल हेल्थ पर असर डालता है, लेकिन आज हम वयस्क हृदय शल्य चिकित्सा के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र नाथ खन्ना से जानेंगे कि यह आपकी दिल की सेहत पर किस तरह से असर डाल रहा है.

मोटापे का कारण है स्क्रीन टाइम

लंबे स्क्रीन टाइम का नतीजा मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है. स्क्रीन के सामने घंटे बैठने से सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को बढ़ावा मिलता है इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है जो की कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी का खतरा बढ़ता है.बैठने की आदत से कैलोरी कम बर्न होती है जो धीरे-धीरे वजन बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है.

मानसिक तनाव का खतरा

लंबे वक्त तक डिजिटल जुड़े रहने से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है. सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने सक्सेस को दिखाते हैं और जब हम लगातार ऐसी चीजों को देखते हैं, तो दूसरे से खुद की तुलना करते हैं, इससे आत्म सम्मान काम होता जाता है यह धीरे-धीरे चिंता और तनाव का कारण बनता है. इससे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ाते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़कर दिल पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. लंबे समय तक तनाव में रहने से हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है. लगातार तनाव और बैठने की आदत हृदय की रिदम में गड़बड़ी पैदा कर सकती है.

हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से दिल की सेहत पर असर

स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है जिससे नींद की गुणवत्ता घट जाती है और जब नींद नहीं पूरी होती है तो कई तरह की बीमारियां जन्म ले सकती है. जैसे मोटापा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्मोन का संतुलन होना जो सीधे तौर पर दिल को नुकसान पहुंचता है.

रात में अधिक फोन चलाने के नुकसान

अक्सर हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, खासकर देर रात तो, हमें मंचिंग करने का दिल करता है. हम जंक फूड या स्नैक्स का सेवन करते हैं. लगातार ऐसा करने से धीरे-धीरे खराब कोलेस्ट्रॉल और अतरिक्त चर्बी बढ़ती है, जिससे दिल कमजोर हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें.

सोने से एक या दो घंटे पहले फोन का इस्तेमाल बंद करदें.

एक्सरसाइज के लिए नियमित समय निकले.

स्रकीन टाइम के दौरान जंक फूड की जगह पर हेल्दी स्नैक्स का चुनाव करें.



