ब्रेकिंग न्यूज़
Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला

दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

सेहत

सेहत

क्या आपको पता है अगर सुबह के समय आप 5 आदतें अपना लें तो कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप बुढ़ापे तक स्वस्थ्य, एनर्जेटिक और मेंटली फिट रह सकते हैं. चलिए जानें क्या हैं ये 5 आदतें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 03, 2025, 10:33 AM IST

five morning habits will reduce your risk of cancer

हम अपनी सुबह की शुरुआत जिस तरह से करते हैं वह पूरे दिन आपके शरीर के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ये शुरुआती कुछ घंटे हमारी कोशिकाओं, चयापचय, प्रतिरक्षा शक्ति और दीर्घकालिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं. अगर कुछ आच्छी आदतें आप नियमित रूप अपनाते हैं तो शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव होते हैं और शरीर की सूजन कम होती है. ये मरम्मत तंत्र में सुधार लाते हैं और शरीर की रक्षा प्रणालियों को मज़बूत बनाते हैं. 

शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने वाली सुबह की कुछ आदतें न केवल आपको कैंसर बल्कि बुढ़ापे में भी कई बीमारियों के खतरे से बचा सकते हैं. मेंटल हेल्थ के लिए भी ये आदते बेहद जरूरी हैं.   

सीए: ए कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियन में प्रकाशित एक सहकर्मी-समीक्षित शोध समीक्षा में बताया गया है कि नियमित शारीरिक गतिविधि स्तन और कोलन कैंसर सहित कई प्रमुख कैंसरों के जोखिम को कम करने का काम करती हैं. मध्यम गतिविधि, जैसे तेज़ चलना, भी गतिहीन जीवनशैली की तुलना में सार्थक सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करती है. ये रिसर्च  इस बात पर जोर देते हैं कि दैनिक दिनचर्या में निरंतर शारीरिक गतिविधि को शामिल करना कैंसर की रोकथाम और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. तो चलिए जानें खुद को फिट रखने के लिए क्या आदतें सुबह की जरूरी हैं. 

किन सुबह की आदतों से रहेंगे आप हिट एंड फिट

स्ट्रेचिंग-वॉकिंग और योग रोज 20 से 30 मिनट करें 

दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को हिलाएं दिन की शुरुआत शारीरिक गतिविधि से करने से मेटाबॉलिज़्म सक्रिय होता है और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे मरम्मत की ज़रूरत वाली कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचते हैं. 20 से 30 मिनट की पैदल सैर, स्ट्रेचिंग या योग भी सूजन कम करता है और क्षतिग्रस्त या असामान्य कोशिकाओं को हटाने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाता है. सुबह का व्यायाम हार्मोन को भी स्थिर रखता है और स्वस्थ वज़न बनाए रखने में मदद करता है, जो ज़रूरी है क्योंकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी कई तरह के कैंसर के ख़तरे को बढ़ा देती है. लक्ष्य तीव्रता के बजाय निरंतरता है. जब गतिविधि एक दैनिक दिनचर्या बन जाती है, तो शरीर ज़्यादा मज़बूत, ज़्यादा लचीला और अपनी रक्षा करने में बेहतर रहता है. 

प्लांट बेस्ट ब्रेकफास्ट पर फोकस करें 

पौष्टिक नाश्ता शरीर को एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन प्रदान करता है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं. फल, सब्ज़ियाँ, मेवे, बीज, ओट्स और साबुत अनाज जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ पुरानी सूजन को कम करने और पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. फाइबर से भरपूर नाश्ता स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का समर्थन करता है, जो प्रतिरक्षा और कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पादप-आधारित और न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चयन करने से अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन में पाए जाने वाले योजकों और यौगिकों के संपर्क में आने की संभावना भी कम हो जाती है. बेरीज़ के साथ ओट्स का एक कटोरा या पीनट बटर के साथ साबुत अनाज का टोस्ट संतुलित ऊर्जा और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की नींव रख सकता है. 

सूर्य की रोशनी में जाएं और सर्कैडियन लय ठीक करें  

जागने के तुरंत बाद कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलने से सर्कैडियन लय (सर्कैडियन रिदम) रीसेट हो जाती है और हार्मोन, खासकर कोर्टिसोल और मेलाटोनिन, को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. मज़बूत सर्कैडियन लय डीएनए की मरम्मत और प्रतिरक्षा निगरानी में सहायक होती है, जो असामान्य कोशिका वृद्धि के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक तंत्र हैं. नियमित नींद और जागने का समय, सुबह की रोशनी के साथ, स्वास्थ्य लाभ में सुधार करता है और पुरानी सूजन को कम करता है. बेहतर नींद की गुणवत्ता मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए रक्षा प्रणालियों को मज़बूत बनाती है. एक स्थिर आंतरिक लय स्वास्थ्य के सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधनों में से एक है.

 तंबाकू और शराब से बचें 

सुबह-सुबह तंबाकू या शराब का सेवन करने से कार्सिनोजेन्स के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है, जब शरीर रात भर की कोशिकाओं की मरम्मत के बाद सबसे कमज़ोर होता है. दोनों ही पदार्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं और उत्परिवर्तनों की संभावना को बढ़ाते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं. धूम्रपान या शराब के बिना दिन की शुरुआत करने से शरीर पर अनावश्यक तनाव काफी कम हो जाता है और प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है. इन आदतों को पानी या हर्बल चाय से बदलने से जलयोजन और पाचन में सुधार होता है और फेफड़े, लीवर और गले सहित अंगों को अनावश्यक तनाव से बचाया जा सकता है. 

स्वास्थ्य जांच का समय निर्धारित करें 

स्व-जांच और निवारक जांच से शुरुआती पहचान को बल मिलता है. मासिक रूप से छोटी जांच और नियमित जांच से बदलावों का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है, जब इलाज सबसे प्रभावी होता है. कई कैंसर शुरुआती चरणों में पता चलने पर काफी बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं. एक सरल रिमाइंडर सिस्टम, जैसे कैलेंडर पर निशान लगाना या हर महीने अलर्ट सेट करना, निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है. अपने शरीर को समझना और किसी भी असामान्य बदलाव पर नज़र रखना दीर्घकालिक सुरक्षा और रोकथाम की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है. ये सतत आदतें व्यक्तियों को अपने कल्याण की जिम्मेदारी लेने, जागरूकता में सुधार करने, समय पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने और जीवन के विभिन्न चरणों में स्वस्थ परिणामों का समर्थन करने के लिए सशक्त बनाती हैं.

कैंसर की रोकथाम जीवनशैली में बड़े बदलावों के बजाय दैनिक कार्यों से शुरू होती है. ये पांच सुबह की आदतें मिलकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करती हैं, सूजन कम करती हैं, मरम्मत प्रणालियों में सुधार करती हैं और हानिकारक कारकों के संपर्क को सीमित करती हैं. जब इनका लगातार अभ्यास किया जाता है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता के लिए सार्थक और संचयी लाभ प्रदान करती हैं. 

आपके दिन का पहला घंटा लचीलेपन, ऊर्जा और बीमारी के बजाय खुशहाली से परिभाषित भविष्य में निवेश बन जाता है. छोटी-छोटी आदतें स्थायी परिवर्तन लाती हैं और शरीर को दीर्घकालिक सुरक्षा और संतुलन की ओर ले जाती हैं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

