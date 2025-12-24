क्या डायबिटीज मरीज भी खा सकते हैं शकरकंद, जानें इसको लेकर क्या कहता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का गणित और एक्सपर्ट

डायबिटीज मरीजों के लिए किसी भी चीज को खाने से पूर्व उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता करना बेहद जरूरी है. क्योंकि इसी से पता चलता है कि वह चीज जो हम खा रहे हैं. वह कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ा सकती है.

डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है. बदलते लाइफस्टाइल के साथ ही इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता. डायबिटीज को कंट्रोल करना सिर्फ दवाओं ही नहीं, खानपान और दिनचर्या पर भी निर्भर करता है. ऐसे में डायबिटीज मरीजों को बेहद सूझबुझ कर खाना पड़ता है. यानी कुछ चीजों का सेवन इनके लिए जहर के समान होता है, जो खाते ही ब्लड शुगर को बढ़ा देता है. इन्हीं में से एक स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरपूर शकरकंद यानी Sweet Potato है. क्या डायबिटीज में खाना सुरक्षित है. इसका कैसा प्रभाव पड़ता है. इसका जीआई इंडेक्स क्या है. आइए जानते हैं.

क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स

डायबिटीज मरीजों के लिए किसी भी चीज को खाने से पूर्व उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता करना बेहद जरूरी है. क्योंकि इसी से पता चलता है कि वह चीज जो हम खा रहे हैं. वह कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ा सकती है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स में किसी भी डिश या खाने की सामग्री में मौजूद ग्लूकोज को नापा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है. ग्लूकोज का ज्यादा सेवन ब्लड शुगर को स्पाइक कर देता है, जिससे डायबिटीज मरीज की समस्या बढ़ जाती है.

कितना होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स

डायबिटीज मरीजों के लिए खाने के किसी भी चीज का कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम होना चाहिए. यह 0 से 100 तक होता है, लेकिन डायबिटीज मरीज के लिए 55 से ज्यादा बेहद हानिकारक हो सकता है. इसकी वजह ग्लूकोज का हाई लेवल ब्लड शुगर को बड़ा सकता है. वहीं ज्यादा GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 70 से ज्यादा वाली चीजें शुगर को तुरंत बढ़ा देती हैं. ऐसे में डायबिटीज मरीजों को कम GI वाले ​चीजों का सेवन ज्यादा सही और फायदेमंद है.

शकरकंद कितना होता है ग्लाइसेमिक स्कोर ओर न्यूट्रिशन

शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके खाने के तरीके पर निर्भर करता है. वैसे तो इसका इंडेक्स 44 से 61 के बीच रहता है. अगर इसे बेक्ड किया जाता है तो शकरकंद का GI बढ़ जाता है. वहीं उबले हुए शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 40 से 50 के बीच रहता है. वहीं करीब 150 ग्राम उबले हुए शकरकंद में 27 ग्राम कार्ब, 4 ग्राम फाइबर, विटामिन ए, विटामिन C, पोटैशियम और मैग्नीशियम होता है.

डायबिटीज में बैलेंस डाइट में लें शकरकंद

रिसर्च की मानें तो हर दिन एक्सरसाइज और बैलेंडस डाइट के साथ शकरकंद का थोड़ी मात्रा में सेवन करना डायबिटीज मरीजों लिए सही है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं शकरकंद को उबालने की जगह बेक करें और उसके ऊपर ग्रीक योगर्ट और थोड़ी दालचीनी पाउडर डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

