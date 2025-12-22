रोजाना कितनी देर पैदल चलें शुगर के मरीज, जानिए कैसा होना चाहिए डायबिटीज में Walking Routine   

Diabetes Walking Routine: हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज के मरीज को अपनी बीमारी और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वॉक करनी चाहिए. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि शुगर के मरीज को रोजाना कितना पैदल चलना चाहिए.

Diabetes Walking Routine: शुगर एक ऐसी समस्या है, जिसे काबू में रखने के लिए खानपान और जीवनशैली में सुधार करना बेहद जरूरी है. इस स्थिति में वॉक करना भी बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज में दवाओं और डाइट के साथ-साथ रोजाना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी होता है. सबसे आसान फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वॉक ही है, जिसे हर कोई अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते है.

हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज के मरीज को अपनी बीमारी और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वॉक करनी चाहिए. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि शुगर के मरीज को रोजाना कितना पैदल चलना चाहिए.

शुगर में कितना पैदल चलें?

डायबिटीज के मरीजों को नॉर्मल लोगों की तरह ही रोजाना 10 हजार कदम और सप्ताह में 5 दिन वॉक करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, बहुत थकान या कमजोरी है या इतना चलना संभव नहीं है तो रोज 30 मिनट की वॉक जरूर करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को 1 दिन में करीब 6400 कदम एक चलने ही चाहिए यानी 3 से 4 किमी रोज. इससे ब्लड शुगर में तेजी से सुधार आएगा.

किस समय वॉक करना सही?

वैसे तो किसी भी वक्त वॉक किया जा सकता है, पर खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए खाना खाने के बाद टहलना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. डिनर के बाद 15 से 30 मिनट की गई हल्की वॉक ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोक सकती है. ऐसे में आप भी खाने के बाद वॉक के लिए कुछ मिनट जरूर निकालें.

इसके अलावा सुबह खाली पेट वॉक करना भी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है. हालांकि, इसमें थोड़ी सावधानी जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप इंसुलिन लेते हैं या ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम है तो सुबह की वॉक से पहले हल्का नाश्ता कर लें.

वॉक का क्या है सही तरीका?

ब्रिस्क वॉक शुगर के मरीजों के लिए सही माना जाता है. तेज गति से चलें, पर रनिंग से बचें. इसके अलावा शुरुआत में आप जापानी स्टाइल में वॉक कर सकते हैं जैसे 5 मिनट की ब्रिस्क वॉक फिर नॉर्मल चलें. इसे 10-10-10 में भी बांट सकते हैं यानी पूरे दिन की वॉक को 3 बार में करें. सुबह 10 मिनट वॉक करें फिर दोपहर में 10 मिनट वॉक और फिर रात में 10 मिनट वॉक करें. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, पूरी सेहत बेहतर होगी.

