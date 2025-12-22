FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार | पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत, हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Good News: वैज्ञानिकों ने खोजा प्लेसेंटा एजिंग का राज, क्या इससे कम होगा स्टिलबर्थ का जोखिम? 

Good News: वैज्ञानिकों ने खोजा प्लेसेंटा एजिंग का राज, क्या इससे कम होगा स्टिलबर्थ का जोखिम?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

Homeसेहत

सेहत

रोजाना कितनी देर पैदल चलें शुगर के मरीज, जानिए कैसा होना चाहिए डायबिटीज में Walking Routine   

Diabetes Walking Routine: हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज के मरीज को अपनी बीमारी और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वॉक करनी चाहिए. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि शुगर के मरीज को रोजाना कितना पैदल चलना चाहिए. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 22, 2025, 10:58 PM IST

रोजाना कितनी देर पैदल चलें शुगर के मरीज, जानिए कैसा होना चाहिए डायबिटीज में Walking Routine   

Diabetes Walking Routine

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diabetes Walking Routine: शुगर एक ऐसी समस्या है, जिसे काबू में रखने के लिए खानपान और जीवनशैली में सुधार करना बेहद जरूरी है. इस स्थिति में वॉक करना भी बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज में दवाओं और डाइट के साथ-साथ रोजाना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी होता है. सबसे आसान फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वॉक ही है, जिसे हर कोई अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते है. 

हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज के मरीज को अपनी बीमारी और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वॉक करनी चाहिए. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि शुगर के मरीज को रोजाना कितना पैदल चलना चाहिए. 

शुगर में कितना पैदल चलें? 

डायबिटीज के मरीजों को नॉर्मल लोगों की तरह ही रोजाना 10 हजार कदम और सप्ताह में 5 दिन वॉक करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, बहुत थकान या कमजोरी है या इतना चलना संभव नहीं है तो रोज 30 मिनट की वॉक जरूर करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को 1 दिन में करीब 6400 कदम एक चलने ही चाहिए यानी  3 से 4 किमी रोज. इससे ब्लड शुगर में तेजी से सुधार आएगा. 

यह भी पढ़ें:  भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

किस समय वॉक करना सही?

वैसे तो किसी भी वक्त वॉक किया जा सकता है, पर खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए खाना खाने के बाद टहलना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. डिनर के बाद 15 से 30 मिनट की गई हल्की वॉक ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोक सकती है. ऐसे में आप भी खाने के बाद वॉक के लिए कुछ मिनट जरूर निकालें. 

इसके अलावा सुबह खाली पेट वॉक करना भी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है. हालांकि, इसमें थोड़ी सावधानी जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप इंसुलिन लेते हैं या ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम है तो सुबह की वॉक से पहले हल्का नाश्ता कर लें. 

वॉक का क्या है सही तरीका?

ब्रिस्क वॉक शुगर के मरीजों के लिए सही माना जाता है. तेज गति से चलें, पर रनिंग से बचें. इसके अलावा शुरुआत में आप जापानी स्टाइल में वॉक कर सकते हैं जैसे 5 मिनट की ब्रिस्क वॉक फिर नॉर्मल चलें. इसे 10-10-10 में भी बांट सकते हैं यानी पूरे दिन की वॉक को 3 बार में करें. सुबह 10 मिनट वॉक करें फिर दोपहर में 10 मिनट वॉक और फिर रात में 10 मिनट वॉक करें. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, पूरी सेहत बेहतर होगी. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
MORE
Advertisement