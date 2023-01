Diabetes Control Tips: सोने से पहले जरूर करें ये 6 काम, नहीं होगा ब्लड शुगर हाई, डायबिटीज रहेगी हमेशा कंट्रोल

Diabetes Control Tips: सोने से पहले ये 6 काम करने से नहीं होगा ब्लड शुगर हाई

डीएनए हिंदीः डायबिटीज (Diabetes) में शुगर का अप एंड डाउन ( Blood Sugar Up and Down) होना सही नहीं होता है खास कर रात ( Sugar Rise At Night Or Morning) को अगर ऐसा होता है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी. रात में खाने के बाद छोटी सी चूक के कारण सुबह करीब 12 घंटे की फास्टिंग के बाद भी शुगर का स्तर बढ़ा ( After 12 Hour Fasting Sugar Level High) रहता है.

डायबिटीज को मैनेज करने के लिए खानपान पर खास ध्यान रखने के साथ कुछ अन्य बातों पर भी गौर करना जरूरी होता है तभी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं. तो चलिए जानें कि बिस्तर पर जाने से पहले क्या सावधानी रखनी होगी.

शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए रात में सोने से पहले करें ये काम

खाने के साथ दवा लें

शुगर के बहुत से मरीजों को खाने के बाद डायबिटीज की दवा लेनी होती है. इसलिए यह ध्यान रखें कि खाना खाने के साथ ही इस दवा को लें. खाना खाने के बाद अगर देरी से दवा ली जाए तो दवा का असर होने से पहले शुगर का स्तर अचानक से ब्लड में बढ़ सकता है. खाने की टेबल पर दवा साथ लेकर बैठें और खाने के साथ ही उसे लें.

खाने के बाद क्या करें

खाने के तुरंत बाद वॉकिंग शुरू कर दें. खाने के तुरंत बाद न तो बैठे रहें न ही आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं. ऐसा करना शुगर को बढ़ाना होता है. भले ही आपने शुगर का दवा ली हो लेकिन आपको टहलना बहुत जरूरी होगा. फिजिकल एक्टिविटी शरीर को अधिक इंसुलिन सेंसेटिव बनाता है. ऐसे में आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले 15 मिनट ही सही, टहलने जरूर जाएं.

पानी कितना और कैसे पीएं

रात में पानी की कमी होने से भी शुगर हाई हो सकती है, इसलिए पानी की कमी शरीर में न होने दें, लेकिन शुगर के मरीज को रात में यूरिन भी ज्यादा आएगी और इससे नींद टूटना सही नहीं होगा. ऐसे में आपको पानी पीने का तरीका बदलना होगा. आप रात में खाने से करीब 1 घंटे पहले करीब 1 लीटर पानी पीने की आदत डाल लें. खाना खाने के बाद पानी थोड़ा-थोड़ा पीएं. खाने के बाद करीब 3 घंटे बाद ही बिस्तर पर जाएं, इससे पानी तब तक आपके शरीर से यूरिन के जिरए निकल चुका होगा और रात में आपकी नींद खराब नहीं करेगा, रात में पानी 200 -200 एमएल के हिसाब से पीएं. सोते समय एक साथ ज्यादा पानी न लें.

अच्छी नींद लें

नींद सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको डायबिटीज है तो पर्याप्त नींद जरूर लें. नींद की कमी इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकती है. आपके मूड और भूख को प्रभावित कर सकती है. कुछ लोगों की डायबिटीज के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. ब्लड शुगर रातों रात गिर या बढ़ सकता है, जिससे आपकी नींद में बाधा आती है. रक्त शर्करा के स्तर को रात भर स्थिर रखने के लिए नींद की साइकिल को सही करें.

अच्छी और गहरी नींद में सोने के लिए अपने कमरे का वातावरण सुधारें. कमरा शांत हो, वहां रोशनी ना हो और आरामदायक बिस्तर हो. शोर से भी रात में नींद टूट जाती है, ऐसे में मोबाइल को कमरे से बाहर रखें या फिर ड्रॉवर में रख दें. मोबाइल का रिंग टोन कम कर दें. शरीर मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो सोने में मदद करता है. कमरे में लाइट होने से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. आप यदि अधिक रोशनी में सोएंगे तो उतना ही कम मेलाटोनिन का उत्पादन होगा. इससे रात भर आपकी नींद में खलल पड़ती रहेगी.

रात में सोने से पहले कभी न लें ये चीजें

रात में सोने से पहले आप कैफीन युक्त कॉफी, कुछ चाय, चॉकलेट, सोडा आदि का सेवन करने से बचें. कैफीन युक्त फूड्स और ड्रिंक्स नींद में खलल डालकर आपको रातभर जागने में मजबूर कर सकते हैं. जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें एल्कोहल का सेवन भी रात में करने से बचना चाहिए. इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ या घट सकता है. यदि आप पीते भी हैं तो बेहतर है कि अपने शुगर लेवल की जांच लगातार करें ताकि जान सकें कि किस तरह से एल्कोहल ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करता है.

ब्रश किए बिना न सोएं

डायबिटीज के रोगियों को अपने दांतों और मसूड़ों की अधिक देखभाल करनी चाहिए. रात में सोने से पहले टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को दांतों को ब्रश और फ्लॉस जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें मसूड़ों की बीमारियां और कैविटी होने की संभावना अधिक रहती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

