FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

Homeसेहत

सेहत

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Diabetes Management: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह से भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र में होता है? आइए जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 13, 2026, 08:37 PM IST

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Lifestyle Causes Of Arthritis In Youth

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diabetes Management:  खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह से भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. बता दें कि भारत को 'दुनिया की मधुमेह राजधानी' (Diabetes Capital of the World) कहा जाता है, क्योंकि यहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये बीमारी  शुरू होती है शुगर के खराब मेटाबॉलिज्म से लेकिन ये धीरे-धीरे ब्लड वेसल्स, दिल, पेट, लिवर, किडनी, आंख और ब्रेन तक को अपना शिकार बना लेती है. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र में होता है? आइए जानें... 

डायबिटीज की शुरुआती उम्र क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पहले टाइप-2 डायबिटीज़ आमतौर पर 40 साल के बाद देखी जाती थी. लेकिन, अब भारत में खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह यह समस्या 25–30 साल की उम्र में भी शुरू हो रही है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो किशोर और 20 साल से कम उम्र के युवाओं में भी टाइप-2 डायबिटीज़ पाई जा रही है.

यह भी पढ़ें:  Radish Benefits: सर्दियों में कब, कितनी और कैसे खाएं मूली? गैस-अपच नहीं होगा पाचन भी रहेगा मजबूत

किस उम्र में ज्यादा होता है खतरा? 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 30 से 60 साल की उम्र में डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा माना जाता है. खासतौर से तब, जब व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो और जंक/मीठा ज़्यादा खाता हो या परिवार में डायबिटीज का इतिहास रहा हो. इसके अलावा युवाओं में जो डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है, उसके पीछे ये कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. 

  • - लंबे समय तक बैठकर काम करना
  • - एक्सरसाइज़ या फिजिकल एक्टिविटी की कमी
  • - ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत
  • - अनियमित नींद की समस्या
  • - प्रोसेस्ड और शुगर-रिच डाइट का सेवन

किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नज़रअंदाज?

अगर आपको डायबिटीज से जुड़े ये लक्षण, जैसे बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, जल्दी थकान महसूस होना, घाव का देर से भरने जैसे लक्षण नजर आएं तो आपको तुरंत इसपर ध्यान देना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

नोट- अगर आपको 25–30 की उम्र में भी ये लक्षण दिखें, तो ब्लड शुगर की जांच ज़रूर कराएं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते डायबिटीज़ पकड़ में आ जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
MORE
Advertisement