Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Diabetes Management: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह से भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र में होता है? आइए जानें...

Diabetes Management: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह से भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. बता दें कि भारत को 'दुनिया की मधुमेह राजधानी' (Diabetes Capital of the World) कहा जाता है, क्योंकि यहां दुनिया के सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये बीमारी शुरू होती है शुगर के खराब मेटाबॉलिज्म से लेकिन ये धीरे-धीरे ब्लड वेसल्स, दिल, पेट, लिवर, किडनी, आंख और ब्रेन तक को अपना शिकार बना लेती है. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा किस उम्र में होता है? आइए जानें...

डायबिटीज की शुरुआती उम्र क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पहले टाइप-2 डायबिटीज़ आमतौर पर 40 साल के बाद देखी जाती थी. लेकिन, अब भारत में खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी और अन्य कई कारणों की वजह यह समस्या 25–30 साल की उम्र में भी शुरू हो रही है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो किशोर और 20 साल से कम उम्र के युवाओं में भी टाइप-2 डायबिटीज़ पाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: Radish Benefits: सर्दियों में कब, कितनी और कैसे खाएं मूली? गैस-अपच नहीं होगा पाचन भी रहेगा मजबूत

किस उम्र में ज्यादा होता है खतरा?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 30 से 60 साल की उम्र में डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा माना जाता है. खासतौर से तब, जब व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो और जंक/मीठा ज़्यादा खाता हो या परिवार में डायबिटीज का इतिहास रहा हो. इसके अलावा युवाओं में जो डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है, उसके पीछे ये कारण जिम्मेदार माने जाते हैं.

- लंबे समय तक बैठकर काम करना

- एक्सरसाइज़ या फिजिकल एक्टिविटी की कमी

- ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत

- अनियमित नींद की समस्या

- प्रोसेस्ड और शुगर-रिच डाइट का सेवन

किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नज़रअंदाज?

अगर आपको डायबिटीज से जुड़े ये लक्षण, जैसे बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, जल्दी थकान महसूस होना, घाव का देर से भरने जैसे लक्षण नजर आएं तो आपको तुरंत इसपर ध्यान देना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

नोट- अगर आपको 25–30 की उम्र में भी ये लक्षण दिखें, तो ब्लड शुगर की जांच ज़रूर कराएं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते डायबिटीज़ पकड़ में आ जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.