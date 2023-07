Best Vegetables for Diabetes: मानसून में रोज खाएंगे ये हरी सब्जियां तो कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर, बॉडी रहेगी फिट

Vegetables For Diabetic: डायबिटीज के मरी जों को मानसून में इन हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

डीएनए हिंदीः डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है. इसे बस लाइफस्टाइल और खानपान में सुधार कर कंट्रोल किया जा सकता है. यही वजह है कि डायबिटीज मरीजों को अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का खास ध्यान (Best Vegetables for Diabetes) रखना पड़ता है. क्योंकि खानपान में जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है. वहीं, मानसून के मौसम में डायबिटीज के मरीजों की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और पाचन धीमा हो जाता है, जिसका (Vegetables For Diabetic) असर सीधा ब्लड शुगर पर पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी साब्जियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके सेवन से बरसात के मौसम में भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा...

पालक

हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद पालक होता है, इससे कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं. बता दें कि सभी पत्तेदार हरी सब्जियों के साथ पालक भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है. इसके अलावा इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. बता दें कि पालक में थायलाकोइड्स पाया जाता है जोकि इंसुलिन रेसिस्टेंट में मदद कर सकता है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. डायबिटीज मरीजों को इस मौसम में पालक जरूर खाना चाहिए.

खून में घुले यूरिक एसिड की एक-एक बूंद बाहर कर देगा ये शर्बत, जोड़-जोड़ से टूटेगा क्रिस्टल

ब्रोकोली

ब्रोकोली सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद होता है, यह एक ऐसी सब्जी है जिसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और यह प्रीबायोटिक के रूप में काम करती है. बता दें कि प्रीबायोटिक फाइबर पेट और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल चयापचय में मदद करती है. इसके अलावा पत्तागोभी, भिन्डी, करेला, शतावरी और केल जैसी हरी सब्जियों का खूब सेवन करना चाहिए तो आज से ही अपनी डाइट में ये चीजें शामिल कर लें.

खीरा

खीरा पानी से भरपूर होता है और ये आपको हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ पेट को भरा रखता है. खीरे सहित कुकुर्बिटेसी परिवार की सब्जियां खाने से ब्लड शुगर लेवल को कम और कंट्रोल करने में मदद मिलती है और इससे पूरे शरीर में सूजन भी कम होती है. डायबिटीज मरीजों के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों को अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे.

मानसून में क्यों बढ़ जाता है घुटनों और जोड़ों का दर्द, इन 4 तरीकों से कम होगा आर्थराइटिस पेन

हरी बीन्स और लेट्यूस

हरी फलियों में विटामिन सी और विटामिन ए होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है. ऐसे में बरसात के मौसम में ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए डायबिटीज के मरीजों को इस हरी सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए. वहीं लेट्यूस में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है और इसमें विटामिन K पाया जाता है, रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है. यह अन्य चीजों के अवशोषण को धीमा करता है और इससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.