Headlines

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

सेहत

सेहत

Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Vegetables Good For Diabetes: डायबिटीज मरीजों के लिए इन सब्जियों को खाना अच्छा होता है. इन सब्जियों को खाने से आप आसानी से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 07, 2025, 10:26 AM IST

Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Diabetes

Vegetables For Diabetes Control: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है अगर यह हो जाती है तो इसका इलाज मुश्किल है. ब्लड शुगर लेवल को सिर्फ काबू में करके ही इससे बचे रह सकते हैं. आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खाने से आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं. यह सब्जियों सेहत के लिए अच्छी होती है और हाई ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखती हैं चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

डायबिटीज के लिए सब्जियां (Diabetes Control Vegetables)

- ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखने के लिए तोरी खा सकते हैं. तोरी में एपिजेनिन और ल्यूटोलिन जैसे तत्व होते हैं. तोरी का सेवन करना इंसुलिन का उत्पादन को बढ़ाता है और शुगर लेवल को कम करता है.
- परवल खाना भी डायबिटीज मरीज के लिए हेल्दी होता है. परवल में ट्राइकोसैंथिन और ल्यूपोल होता है यह ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं.

यह भी पढ़ें - उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक

- डायबिटीज मरीज को सहजन की फली का सेवन करना चाहिए. सहजन की फली खाने से यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने सो रोकती है.
- करेला ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार होता है. करेला खाने से ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं. यह नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है.

- कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाना हेल्दी होता है. कच्चे पपीते की सब्जी खाने से ब्लड शुगर को काबू में रख सकते हैं.
- ग्वार फली में घुलनशील फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं. आप इन सभी सब्जियों का सेवन कर हाई ब्लड शुगर में अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

