Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Vegetables Good For Diabetes: डायबिटीज मरीजों के लिए इन सब्जियों को खाना अच्छा होता है. इन सब्जियों को खाने से आप आसानी से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं.

Vegetables For Diabetes Control: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है अगर यह हो जाती है तो इसका इलाज मुश्किल है. ब्लड शुगर लेवल को सिर्फ काबू में करके ही इससे बचे रह सकते हैं. आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खाने से आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं. यह सब्जियों सेहत के लिए अच्छी होती है और हाई ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखती हैं चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

डायबिटीज के लिए सब्जियां (Diabetes Control Vegetables)

- ब्लड शुगर लेवल को काबू में रखने के लिए तोरी खा सकते हैं. तोरी में एपिजेनिन और ल्यूटोलिन जैसे तत्व होते हैं. तोरी का सेवन करना इंसुलिन का उत्पादन को बढ़ाता है और शुगर लेवल को कम करता है.

- परवल खाना भी डायबिटीज मरीज के लिए हेल्दी होता है. परवल में ट्राइकोसैंथिन और ल्यूपोल होता है यह ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं.

यह भी पढ़ें - उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक

- डायबिटीज मरीज को सहजन की फली का सेवन करना चाहिए. सहजन की फली खाने से यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने सो रोकती है.

- करेला ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार होता है. करेला खाने से ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं. यह नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है.

- कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाना हेल्दी होता है. कच्चे पपीते की सब्जी खाने से ब्लड शुगर को काबू में रख सकते हैं.

- ग्वार फली में घुलनशील फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं. आप इन सभी सब्जियों का सेवन कर हाई ब्लड शुगर में अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं.