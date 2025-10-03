डायबिटीज के न हो जाएं शिकार! पहले ही जान लें उम्र के हिसाब से Blood Sugar Level?

मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास, विश्व चैंपियनशिप में 199 Kg वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
सेहत
How Much Blood Sugar Level is Healthy: भारत में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है. शुगर कंट्रोल के लिए रोजाना टहलना और ऑयली फूड से परहेज जरूरी है. हालांकि, इससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि किस उम्र में शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए.
How Much Blood Sugar Level is Healthy: डायबिटीज एक बेहद गंभीर बीमारी है, जो एक बार हो जाए तो जीवनभर पीछा नहीं छोड़ती. वैज्ञानिक अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं खोज पाए हैं. दुख की बात यह है कि भारत को मधुमेह की राजधानी तक कहा जाता है, क्योंकि इस देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. कुछ दशक पहले यह बीमारी मुख्य रूप से 40-45 साल से अधिक उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अब नवजात और युवा भी तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं. ऐसे में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना और उम्र के हिसाब से उसके सही स्तर को जानना बेहद जरूरी है, वरना यह बीमारी और भी खतरनाक हो सकती है.
ब्लड शुगर (रक्त शर्करा) का स्तर आपकी उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और पिछली स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. यहां उम्र के दो प्रमुख समूहों के लिए स्वस्थ स्तर बताए गए हैं-
18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए- सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, खासकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, शुगर के निम्नलिखित स्तर को हेल्दी माना जाता है. फास्टिंग में 99mg/dL से कम होना चाहिए. खाना खाने के 1-2 घंटे बाद 140mg/dL से कम होना चाहिए. अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इससे ज्यादा बढ़ता है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अन्यथा यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.
40 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए- 40 साल की उम्र के बाद डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए इस उम्र समूह के लोगों को नियमित तौर पर खून की जांच करानी चाहिए. फास्टिंग में 90 से 130mg/dL के बीच होना चाहिए. खाने के बाद 140mg/dL से कम होना जरूरी है. वहीं, रात के खाने के बाद यानी पोस्ट-डिनर के समय यह स्तर 150mg/dL तक हो सकता है, लेकिन इसे कम रखने की सलाह दी जाती है.
अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, तो आपको हर हाल में शुगर लेवल को नियंत्रित करना होगा. इसके लिए जीवनशैली में बदलाव लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रोजाना टहलने या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालें. शारीरिक गतिविधियां इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती हैं, जो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए काफी अच्छा है.अपनी डाइट से ऑयली फूड, मीठी चीजें, और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स से जितना हो सके परहेज करें. इसके बजाय, अपनी डाइट में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज और हरी सब्जियां शामिल करें. 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को नियमित तौर पर अपने खून की जांच करानी चाहिए और डॉक्टर के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
