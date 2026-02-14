Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी

Diabetes Complications: हाल ही में आए एक स्टडी के अनुसार, भारत में डायबिटीज मरीजों में हृदय विफलता यानी हार्ट फेल्योर के 13 प्रतिशत से ज्यादा मामले शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

Diabetes Complications: भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह एक गंभीर महामारी का रूप ले चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 करोड़ से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं और लगभग 13.6 करोड़ लोग 'प्री-डायबिटिक' (मधुमेह की दहलीज पर) हैं. ICMR-INDIAB के अनुसार, भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मधुमेह प्रभावित देश है, जो कम उम्र में ही तेजी से फैल रहा है. हाल ही में हुए एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित लोगों में दिल की बीमारी के कई मामले शारीरिक गतिविधि की कमी से जुड़े हो सकते हैं.

स्टडी के अनुसार, भारत में डायबिटीज मरीजों में हृदय विफलता यानी हार्ट फेल्योर के 13 प्रतिशत से ज्यादा मामले शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े हैं. वहीं, कोरोनरी हृदय रोग के 9.6 प्रतिशत और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं के 9.4 प्रतिशत मामले भी कम शारीरिक गतिविधि के कारण हो सकते हैं.

क्या कहती है स्टडी?

वैश्विक स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है, शोध में पाया गया कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में बड़ी रक्त वाहिकाओं की जटिलताओं और आंखों की बीमारी (रेटिनोपैथी) के हर 10 में से एक मामले का कारण शारीरिक निष्क्रियता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि अक्सर डायबिटीज की जटिलताओं को इस बीमारी का तय परिणाम मान लिया जाता है, यह अध्ययन बताता है कि अगर मरीज नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं, तो इन जटिलताओं के कई मामलों को रोका जा सकता है.

WHO की सलाह

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मध्यम से तेज शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देता है. बता दें कि दुनिया भर के, जिनमें दक्षिण एशिया भी शामिल है, 23 लाख से अधिक वयस्क डायबिटीज मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इस स्टडी में यह भी पाया गया कि शारीरिक निष्क्रियता के कारण स्ट्रोक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हृदय विफलता और अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है. खासकर महिलाओं और कम पढ़े-लिखे लोगों में इन जटिलताओं का खतरा ज्यादा देखा गया, यह सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है.

द लैंसेट में 2024 की रिपोर्ट

द लैंसेट में 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, दुनिया के एक चौथाई से ज्यादा डायबिटीज मरीज भारत में रहते हैं, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से शरीर की रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान हो सकता है, जिससे कई गंभीर जटिलताएं पैदा होती हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन जटिलताओं के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से दबाव में है.

अध्ययन की प्रमुख लेखिका फेटर के मुताबिक-

शारीरिक गतिविधि को मधुमेह की जटिलताओं को रोकने का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए, अगर डायबिटीज मरीज नियमित व्यायाम करें, तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत, विकलांगता और इलाज का खर्च कम हो सकता है. साथ ही जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है.

बताते चलें कि इस शोध में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और शारीरिक गतिविधि से जुड़े वैश्विक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. सह-लेखक नतान फेटर ने कहा कि अब व्यायाम को मधुमेह के नियमित इलाज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का हिस्सा बनाना जरूरी है, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों और सामाजिक व लैंगिक असमानताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए.

