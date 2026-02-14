FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, राहुल झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे- अमित शाह, राहुल ट्रेड डील की बारीकियों पर ध्यान दें- शाह | यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 10,800 अल्प्राजोलम गोलियां भी बरामद कीं, आरोपी से कोडीन सिरप की 2100 बोतलें बरामद, एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को ई-मेल से धमकी, गैंगस्टर ने हिमांशी से `10 करोड़ की फिरौती मांगी, मोहाली- सोहाना पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी

Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी

RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB NTPC Exam Date 2026: कब होगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

RRB NTPC Exam Date 2026: कब होगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

Homeसेहत

सेहत

Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी

Diabetes Complications: हाल ही में आए एक स्टडी के अनुसार, भारत में डायबिटीज मरीजों में हृदय विफलता यानी हार्ट फेल्योर के 13 प्रतिशत से ज्यादा मामले शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 14, 2026, 06:56 PM IST

Diabetes के मरीजों में हार्ट फेलियर के बढ़ते मामले, 13 फीसदी केस की वजह फिजिकल इनएक्टिविटी: स्टडी

Diabetes Complications: AI Image

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diabetes Complications: भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह एक गंभीर महामारी का रूप ले चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 करोड़ से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं और लगभग 13.6 करोड़ लोग 'प्री-डायबिटिक' (मधुमेह की दहलीज पर) हैं.  ICMR-INDIAB के अनुसार, भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मधुमेह प्रभावित देश है, जो कम उम्र में ही तेजी से फैल रहा है. हाल ही में हुए एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित लोगों में दिल की बीमारी के कई मामले शारीरिक गतिविधि की कमी से जुड़े हो सकते हैं.

स्टडी के अनुसार, भारत में डायबिटीज मरीजों में हृदय विफलता यानी हार्ट फेल्योर के 13 प्रतिशत से ज्यादा मामले शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े हैं. वहीं, कोरोनरी हृदय रोग के 9.6 प्रतिशत और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं के 9.4 प्रतिशत मामले भी कम शारीरिक गतिविधि के कारण हो सकते हैं. 

क्या कहती है स्टडी?

वैश्विक स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है, शोध में पाया गया कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में बड़ी रक्त वाहिकाओं की जटिलताओं और आंखों की बीमारी (रेटिनोपैथी) के हर 10 में से एक मामले का कारण शारीरिक निष्क्रियता है.  शोधकर्ताओं का कहना है कि अक्सर डायबिटीज की जटिलताओं को इस बीमारी का तय परिणाम मान लिया जाता है, यह अध्ययन बताता है कि अगर मरीज नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं, तो इन जटिलताओं के कई मामलों को रोका जा सकता है.   

यह भी पढ़ें: GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

WHO की सलाह

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मध्यम से तेज शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देता है. बता दें कि दुनिया भर के, जिनमें दक्षिण एशिया भी शामिल है, 23 लाख से अधिक वयस्क डायबिटीज मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इस स्टडी में यह भी पाया गया कि शारीरिक निष्क्रियता के कारण स्ट्रोक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हृदय विफलता और अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है. खासकर महिलाओं और कम पढ़े-लिखे लोगों में इन जटिलताओं का खतरा ज्यादा देखा गया, यह सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है.    

द लैंसेट में 2024 की रिपोर्ट

द लैंसेट में 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, दुनिया के एक चौथाई से ज्यादा डायबिटीज मरीज भारत में रहते हैं, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से शरीर की रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान हो सकता है, जिससे कई गंभीर जटिलताएं पैदा होती हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन जटिलताओं के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से दबाव में है.

अध्ययन की प्रमुख लेखिका फेटर के मुताबिक-

शारीरिक गतिविधि को मधुमेह की जटिलताओं को रोकने का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए, अगर डायबिटीज मरीज नियमित व्यायाम करें, तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत, विकलांगता और इलाज का खर्च कम हो सकता है. साथ ही जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है.

बताते चलें कि इस शोध में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और शारीरिक गतिविधि से जुड़े वैश्विक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. सह-लेखक नतान फेटर ने कहा कि अब व्यायाम को मधुमेह के नियमित इलाज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का हिस्सा बनाना जरूरी है, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों और सामाजिक व लैंगिक असमानताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?
क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
MORE
Advertisement