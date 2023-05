Foods Causes Of Diabetes: डायबिटीज को रखना चाहते हैं दूर तो आज ही इन 6 फूड्स से बना लें दूरी, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

foods Increase Blood Sugar Causes of Diabetes

डीएनए हिंदी: (These Foods Causes Of Diabetes) आज के समय में डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है. बुजुर्ग से लेकर युवा और बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रही है. इसकी वजह कुछ और नहीं खराब खानपान, मॉर्डन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पूरी दुनिया में डायबिटीज मरीजों की संख्या 42.2 करोड़ है. वहीं भारत इनमें सबसे टॉप पर है. इसकी वजह ज्यादातर लोगों का तला भुना, ज्यादा मिठा खाना और बिना वर्कआउट वाली दिनचर्या होना है. वहीं बहुत से लोगों को डायबिटील या हाई ब्लड शुगर के बारें जानकारी तक नहीं है. इसी की वजह से हर साल करीब 15 लाख मौतें डायबिटीज की वजह से होती हैं.

एक्सपर्ट्स की मानें तो डायबिटीज के प्रति सतर्क रहने से इस बीमारी से बचा जा सकता है. इसके लिए ब्लड शुगर बढ़ाने चीजों को डाइट से बाहर कर दें. साथ ही सुबह और शाम के समय कम से कम 40 मिनट तक वर्कआउट करें. योग और मेडिटेंशन भी आपको डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से दूर रखने में मदद करता है. आइए जानते हैं कि किन चीजों को डाइट से बाहर करने पर आप डायबिटीज से बच सकते हैं.

डायबिटीज से बचने के लिए इन फूड्स को करें इग्नोर

स्वीट ड्रिंक्स

डायबिटीज की बीमारी की मुख्य ज्यादा मीठे का सेवन होता है. इसी से खून में शुगर की मात्रा अधिक हो जताी है. लगातार ऐसा होने से डायबिटीज की बीमारी शरीर में पनप जाती है, जिसके बाद जिंदगी भर इसे कंट्रोल करना एक बड़ी मुसिबत होती है. इसे बचने के लिए भूलकर भी ज्यादा मीठे फूड्स और ड्रिंक्स से दूर रहना सही है.

आर्टिफिशयल स्वीटनर वाली कॉफी

कुछ कॉफी ऐसी होती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ फ्लेवर और केमिकल मिलाएं जाते हैं. ऐसी कॉफी में कैलोरी के साथ ही फैट और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह डायबिटीज का खतरा बढ़ा देता है.

फ्राई फूड्स

कुछ लोगों को तले भुने के साथ ही पैकेट बंद भुजिया, कुरकुरे, चिप्स समेत दूसरे चाइनीज फूड बेहद पसंद होते हैं. अगर आप डायबिटीज से बचकर रहना चाहते हैं तो इस तरह के फूड्स से दूरी बना लें. ये डायबिटीज का खतरा बढ़ा देती हैं.

शरबत

गर्मी से राहत पाने के लिए दिन में चार से बार शरबत पी रहे हैं तो ठहर जाइये. यह भी आपको डायबिटीज के पास ले जा सकता है. शरबत हाई कैलोरी और बहुत ज्यादा चीनी ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है. इसे डायबिटीज का खतरा पैदा जाता है.

फास्ट फूड

आजकल की जनरेशन में फास्ट फूड से लेकर चाइनीज फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है. लोग पार्टी के लिए सबसे पहले इन्हीं चीजों को ऑर्डर करते हैं. इन चीजों का ज्यादा सेवन आपको डायबिटीज ही नहीं कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रॉक का खतरा बढ़ जाता है.

हॉट डॉग

कुछ लोग दोपहर, शाम या ब्रेकफास्ट में हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा खाना पसंद करते हैं. यह आपके लिए घातक हो सकता है. इसकी वजह इनमें सेचुरेटेड फैट और सोडियम बहुत ज्यादा होता है. ये दोनों ही चीजें डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देती हैं.

