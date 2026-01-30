अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज! डॉक्टर से जानें कब और कितनी बार आंखों की जांच कराना जरूरी

Diabetes and Blindness: डायबिटीज में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. समय पर देखभाल और इलाज न मिले तो इससे मरीज अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं. आइए समझते हैं इस बीमारी के बारे में...

Diabetes Eye Problems: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण समय के साथ शरीर की नसें और प्रमुख अंग जैसे दिल, (किडनी) और आंखें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए जितना जरूरी शुगर को काबू में रखना है, उतना ही जरूरी है दिल, किडनी और आंखों की सेहत का ध्यान रखना. आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से होने वाली आंखों की समस्या के बारे में, जिसकी वजह से मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, डायबिटीज में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. समय पर देखभाल और इलाज न मिले तो इससे मरीज अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं. आइए समझते हैं इस बीमारी के बारे में...

अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital में सीनियर कंसल्टेंट (डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य रेटिनल वेसल डिज़ीज की विशेषज्ञ) डॉ. शहाना मज़ूमदार (Dr Shahana Mazumdar) बताती हैं कि 'डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है, लेकिन समय पर देखभाल और इलाज से इसे रोका जा सकता है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इसके पीछे की बड़ी वजह है, जिसमें बढ़ी हुई ब्लड शुगर आंखों की रेटिना (आंख का अंदरूनी हिस्सा) की नसों को नुकसान पहुंचाती है. एक्सपर्ट के मुताबिक शुरुआत में इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते या नजर हल्की धुंधली होती है, लेकिन इलाज न होने पर यह अंधेपन तक ले जा सकती है.

आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है डायबिटीज?

डॉ. शहाना मजूमदार के मुताबिक, लंबे समय तक शुगर हाई रहने से आंखों की बारीक नसें खराब हो जाती हैं, इससे ये समस्याएं हो सकती हैं...

डायबिटिक रेटिनोपैथी (गंभीर रूप)

इस स्थिति में रेटिना की नसें कमजोर होकर लीक या ब्लीड करने लगती हैं, नई कमजोर नसें बन जाती हैं, जिनसे आंख के अंदर खून आ सकता है. यह डायबिटीज से होने वाले अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है.

डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा

इस स्थिति में रेटिना के बीच वाले हिस्से (मैक्युला) में सूजन आ जाती है, नजर धुंधली या टेढ़ी-मेढ़ी दिखने लगती है.

दूसरी आंखों की बीमारियों का खतरा

इसके अलावा इस स्थिति में मोतियाबिंद (आंख का लेंस धुंधला होना), ग्लूकोमा (आंख की नस को नुकसान) और आंखों में इंफेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

डॉ. शहाना मजूमदार के मुताबिक डायबिटीज में अंधापन होना जरूरी नहीं है. सही समय पर सावधानी और इलाज से ज्यादातर लोग अपनी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं. बस इस स्थिति में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...

- ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें

- ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखें

- साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर कराएं

- जरूरत पड़ने पर समय रहते इलाज कराएं (लेजर, इंजेक्शन या सर्जरी)

- समय पर आई चेकअप आपकी आंखों की रोशनी बचा सकता है.