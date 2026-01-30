FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज! डॉक्टर से जानें कब और कितनी बार आंखों की जांच कराना जरूरी

Diabetes and Blindness: डायबिटीज में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. समय पर देखभाल और इलाज न मिले तो इससे मरीज अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं. आइए समझते हैं इस बीमारी के बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 30, 2026, 07:25 PM IST

अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज! डॉक्टर से जानें कब और कितनी बार आंखों की जांच कराना जरूरी

Diabetes and Blindness:

Diabetes Eye Problems: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण समय के साथ शरीर की नसें और प्रमुख अंग जैसे दिल, (किडनी) और आंखें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए जितना जरूरी शुगर को काबू में रखना है, उतना ही जरूरी है दिल, किडनी और आंखों की सेहत का ध्यान रखना. आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से होने वाली आंखों की समस्या के बारे में, जिसकी वजह से मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, डायबिटीज में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी. समय पर देखभाल और इलाज न मिले तो इससे मरीज अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं. आइए समझते हैं इस बीमारी के बारे में...

अंधेपन के शिकार हो सकते हैं Diabetes के मरीज

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital में सीनियर कंसल्टेंट (डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य रेटिनल वेसल डिज़ीज की विशेषज्ञ) डॉ. शहाना मज़ूमदार (Dr Shahana Mazumdar) बताती हैं कि 'डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है, लेकिन समय पर देखभाल और इलाज से इसे रोका जा सकता है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इसके पीछे की बड़ी वजह है, जिसमें बढ़ी हुई ब्लड शुगर आंखों की रेटिना (आंख का अंदरूनी हिस्सा) की नसों को नुकसान पहुंचाती है. एक्सपर्ट के मुताबिक शुरुआत में इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते या नजर हल्की धुंधली होती है, लेकिन इलाज न होने पर यह अंधेपन तक ले जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'

आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है डायबिटीज? 

डॉ. शहाना मजूमदार के मुताबिक, लंबे समय तक शुगर हाई रहने से आंखों की बारीक नसें खराब हो जाती हैं, इससे ये समस्याएं हो सकती हैं... 

डायबिटिक रेटिनोपैथी (गंभीर रूप)
इस स्थिति में रेटिना की नसें कमजोर होकर लीक या ब्लीड करने लगती हैं, नई कमजोर नसें बन जाती हैं, जिनसे आंख के अंदर खून आ सकता है. यह डायबिटीज से होने वाले अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है. 

डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा
इस स्थिति में रेटिना के बीच वाले हिस्से (मैक्युला) में सूजन आ जाती है,  नजर धुंधली या टेढ़ी-मेढ़ी दिखने लगती है. 

दूसरी आंखों की बीमारियों का खतरा
इसके अलावा इस स्थिति में मोतियाबिंद (आंख का लेंस धुंधला होना), ग्लूकोमा (आंख की नस को नुकसान) और आंखों में इंफेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

डॉ. शहाना मजूमदार के मुताबिक डायबिटीज में अंधापन होना जरूरी नहीं है. सही समय पर सावधानी और इलाज से ज्यादातर लोग अपनी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं. बस इस स्थिति में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...

- ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें
- ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखें
- साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच जरूर कराएं
- जरूरत पड़ने पर समय रहते इलाज कराएं (लेजर, इंजेक्शन या सर्जरी)
- समय पर आई चेकअप आपकी आंखों की रोशनी बचा सकता है. 

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज (Warning Signs)

नजर धुंधली होना या बार-बार साफ-धुंधली होना
आंखों के सामने काले धब्बे या तैरते हुए कण दिखना
रात में देखने में दिक्कत होना
नजर कमजोर होना या धीरे-धीरे कम होना

एक्सपर्ट के मुताबिक, आमतौर पर ये लक्षण काफी देर से दिखाई देते हैं, इसलिए नियमित आंखों की जांच बहुत जरूरी है. कई बार आंखों को नुकसान बिना किसी साफ लक्षण या चेतावनी के भी हो सकता है, इसलिए लक्षण न हों तब भी समय-समय पर आई चेकअप कराना बेहद जरूरी है.  

डायबिटीज में आंखों की जांच कब और कितनी बार जरूरी?

डॉ. शहाना मज़ूमदार के मुताबिक, डायबिटीज का सही इलाज और शुगर को कंट्रोल में रखना आंखों की रोशनी बचाने का सबसे अच्छा तरीका है. अगर आपको डायबिटीज है, तो साल में कम से कम एक बार आंखों की पूरी जांच (डाइलेटेड आई एग्ज़ामिनेशन) किसी नेत्र विशेषज्ञ से जरूर करानी चाहिए.  इसके अलावा अगर नजर अचानक बदलने लगे, धुंधली दिखे, आंखों के सामने धब्बे दिखें या धुंध-सा महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

कब कराएं टाइप-1 डायबिटीज में आंखों की जांच? 

  • पहली जांच: डायबिटीज पता चलने के 5 साल के भीतर
  • इसके बाद: हर साल
  • अगर आंखों में नुकसान दिखे: डॉक्टर की सलाह से ज्यादा बार जांच

टाइप-2 डायबिटीज में आंखों की जांच

  • पहली जांच: डायबिटीज का पता चलते ही (क्योंकि कई बार पहले से आंखों को नुकसान हो चुका होता है)
  • इसके बाद: हर साल
  • जरूरत पड़ने पर: 6 महीने में एक बार या उससे पहले

प्रेग्नेंसी और डायबिटीज 

  • गर्भधारण से पहले या प्रेग्नेंसी के पहले तीन महीने में
  • हर ट्राइमेस्टर में आंखों की जांच
  • डिलीवरी के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार

किन हालात में ज्यादा बार करानी चाहिए आई चेकअप? 

- पहले से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो
- ब्लड शुगर कंट्रोल में न हो
- हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो
- नजर धुंधली हो, आंखों के सामने काले धब्बे या फ्लोटर्स दिखें

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

