Detox Drinks: शरीर को डिटॉक्स कर पाचन मजबूत बनाता है ये हेल्दी ड्रिंक, मिलते हैं कई और भी कमाल के फायदे

Homeसेहत

सेहत

Natural Detox Drink: हेल्दी और फिट रहने के लिए समय-समय पर शरीर को डिटॉक्स करना है पाचन तंत्र को मजबूत बनाया रखना बेहद जरूरी है. इसमें ये हेल्दी ड्रिंक आपकी मदद कर सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 22, 2025, 11:25 PM IST

Detox Drink

Add DNA as a Preferred Source

Dhaniya Pani Benefits Or Coriander Water: हेल्दी और फिट रहने के लिए समय-समय पर शरीर को डिटॉक्स करना है पाचन तंत्र को मजबूत बनाया रखना बेहद जरूरी है. बता दें आप इसके लिए रसोई में मौजूद धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, यह एक ऐसा खास मसाला है, जो कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में कारगर है. न केवल धनिया, बल्कि इसका पानी भी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. खासतौर से सुबह खाली पेट धनिए का पानी पीने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है. आइए जानें इसके क्या हैं फायदे... 

पाचन में फायदेमंद

औषधीय गुणों से भरपूर धनिए के बीजों या पत्तियों से बना पानी शरीर की पाचन अग्नि को सक्रिय करता है और यह पेट को हल्का रखता है, ब्लोटिंग और गैस की समस्या को कम करने में भी कारगर है. आयुर्वेदाचार्य के अनुसार रोजाना खाली पेट सुबह के समय धनिया पानी का सेवन करने से अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी परेशानियां दूर होती हैं. 

यह भी पढ़ें: Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती

धनिए में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. यह शरीर को भीतर से साफ करने में बेहद प्रभावी है. यह एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है. 

टॉक्सिन्स को बाहर निकाले

इसमें मौजूद गुण टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, लिवर और किडनी को स्वस्थ रखते हैं. इससे शरीर में जमा विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है. सुबह इसका सेवन करने से पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. 

इन समस्याओं से मिलेगी राहत

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, धनिए के पानी का सेवन ठंड या गर्मी दोनों मौसम में किया जा सकता है. यह ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित रखने में मदद करता है. रोजाना सुबह धनिए का पानी पीना एक आसान और प्राकृतिक तरीका है इम्यूनिटी, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाने का घरेलू उपाय है. नियमित सेवन से न सिर्फ पाचन दुरुस्त होता है, बल्कि त्वचा भी चमकदार बनती है और वजन नियंत्रित रहता है. 

कैसे करें सेवन?

धनिए का पानी बनाने का तरीका बहुत सरल है. एक चम्मच धनिए के बीजों को रात भर पानी में भिगो दें. सुबह इसे छानकर गुनगुना करके पिएं. स्वाद के लिए इसमें नींबू या शहद भी मिला सकते हैं. इससे स्वाद बेहतर होता है और फायदे बढ़ जाते हैं.  हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से बचें और अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. इनपुट --आईएएनएस

