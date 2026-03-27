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डायबिटीज, हार्ट डिजीज से लेकर BP तक, 'साइलेंट किलर' बन रही हैं ये बीमारियां… समय पर जांच ही बचाएगी जिंदगी! 

'Detect Early' यानी समय पर जांच आज के दौर में सबसे जरूरी कदम बन चुका है. क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा टेस्ट, आपको बड़ी बीमारी और उसके खतरनाक असर से बचा सकता है. इससे हार्ट, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है..

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Abhay Sharma

Updated : Mar 27, 2026, 12:39 PM IST

डायबिटीज, हार्ट डिजीज से लेकर BP तक, 'साइलेंट किलर' बन रही हैं ये बीमारियां… समय पर जांच ही बचाएगी जिंदगी! 

#HumFitTohIndiaHit - Detect Early  (AI Image)

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#HumFitTohIndiaHit - Detect Early: आज की खराब जीवनशैली में सबसे बड़ा खतरा वही बीमारियां बनती जा रही हैं, जिनके लक्षण साफ नजर ही नहीं आते. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई BP, ये ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे, बिना किसी शोर के शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती हैं. चिंता की बात ये है कि कई बार जब तक इनके संकेत समझ आते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम समय रहते इन्हें पहचान सकते हैं. 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'Detect Early' यानी समय पर जांच आज के दौर में सबसे जरूरी कदम बन चुका है. क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा टेस्ट, आपको बड़ी बीमारी और उसके खतरनाक असर से बचा सकता है. आइए जानते हैं इसपर क्या है एक्सपर्ट की राय... 

'Detect Early' यानी समय पर जांच क्यों है जरूरी?

डॉ. पंकज बंसल (सीनियर कंसल्टेंट - इंटरनल मेडिसिन, ShardaCare-Healthcity) के मुताबिक- 'आज के समय में हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें समय रहते रोका भी जा सकता है. इसके लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका है,  रेगुलर हेल्थ चेकअप और समय पर जांच. 

उन्होंने कहा अक्सर लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारी बढ़ चुकी होती है, जबकि इन बीमारियों के शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं या कई बार बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते. जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल लंबे समय तक बिना किसी लक्षण के बढ़ सकता है और बाद में गंभीर समस्या बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

साल में कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट कराएं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर साल में कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक और हार्ट की बेसिक जांच कराते रहें, तो कई गंभीर बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं. किसी भी कंडीशन में समय पर बीमारी का पता चलने से न सिर्फ इलाज आसान होता है, बल्कि दवाइयों की जरूरत भी कम पड़ती है.

Prevention Is Better Than Cure

हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हर किसी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है, बेहतर डाइट लेना, नियमित एक्सरसाइज करना, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है. क्योंकि ये छोटी-छोटी आदतें बड़ी बीमारियों से बचाव में बहुत मदद करती हैं. लोगों को यह समझना चाहिए कि ‘प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर’ सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि जीवन बचाने का एक सिद्ध तरीका है.

यह भी पढ़े: ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

अगर शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और समय-समय पर जांच करवाते रहें, तो हार्ट, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है. इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और नियमित जांच को अपनी आदत बनाएं. इससे आप कई तरह की गंभीर बीमारियों को बढ़ने या उनके पनपने से पहले ही रोक सकते हैं. 

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