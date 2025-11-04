Dengue Ka Desi Upchar: डेंगू के मच्छरों पर भारी पड़ेंगे ये देसी नुस्खे, बुखार-दर्द से ऐसे बच सकते हैं आप

Dengue Ka Desi Ilaj: डेंगू का कहर इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में खुद को इस बीमारी से बचाए रखने के लिए आप इन देसी नुस्खों का सहारा ले सकते हैं.

Dengue Desi Treatment: बरसात के मौसम के बाद से ही खासतौर से अक्टूबर-नवंबर के महीने में डेंगू की समस्या बढ़ जाती है. इन दिनों डेंगू का कहर पड़ोसी देश बांग्लासेदेश में भी देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां पिछले 24 घंटों में डेंगू के 1,147 नए मामले और पांच नई मौतें दर्ज की गई हैं. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह बांग्लादेश में डेंगू अपना प्रकोप दिखा रहा है. भारत में भी इसके काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में डेंगू से खुद को बचाय रखना जरूरी है.

बता दें कि डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और इस स्थिति में शरीर में तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टी और त्वचा पर चकत्ते निकलना और आंखों के पीछे दर्द जैसे कई लक्षण दिखते हैं. अगर आपको ये लक्षण नजर आएं तो नजरअंदाज न करें और इसकी जांच कराएं..

डेंगू बुखार से बचने का देसी तरीका

एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ देसी तरीकों से डेंगू के बुखार से बचाव किया जा सकता है. इसके मच्छरों से बचने के लिए कपूर और नारियल के तेल को आंच पर हल्का गर्म कर लें और एक मिश्रण तैयार कर लें. फिर इसे ठंडा होने पर अपने हाथ-पैरों पर लगाएं, जहां मच्छर काटने की संभावना ज्यादा होती है. इससे शरीर पर एक परत तैयार हो जाएगी, जिसकी महक से मच्छर पास नहीं आते हैं. आप इस देसी तरीके का इस्तेमाल बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए कर सकते हैं.

छोटी इलायची आएगी काम

इसके अलावा अगर किसी को डेंगू हो गया है तो मुंह में छोटी इलायची रखना फायदेमंद हो सकता है. दरअसल, हरी इलायची में एंटीऑक्सिडेंट और सूजन-रोधी गुण होते हैं और ये रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं. इसके लिए मुंह के अंदर दोनों तरफ इलायची को रखें लेकिन उसे निगलें नहीं, इसे बस चूसते रहें. इससे बुखार में आराम मिलेगा और प्लेटलेट्स भी बराबर रहेंगे.

पपीते के पत्तों का रस

डेंगू होने पर सबसे ज्यादा कमी प्लेटलेट्स में आती है और सही संख्या में प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए पपीते के पत्तों को उबाल कर काढ़ा बनाकर पीना फायदेमंद होगा. इससे प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य रहती है. इसके अलावा आप चाहें तो गिलोय का रस और धनिए का पानी भी ले सकते हैं.

डाइट पर दें ध्यान

डेंगू हो जाने पर आहार में भी परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए सूप, मूंग दाल का दलिया, नारियल पानी, नींबू पानी और शहद जैसी चीजों का सेवन करें. डेंगू होने पर शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है. इस स्थिति में घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है. ऐसे में दर्द से राहत पाने के लिए हल्दी के साथ दूध लेना चाहिए. यह शरीर में होने वाले दर्द से राहत देने में मददगार होगा. इनपुट आईएएनएस

