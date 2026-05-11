डिमेंशिया की चपेट में 88 लाख भारतीय बुजुर्ग, क्या सच में अंडे खाने से कम होता है खतरा? 

अंडे खाना Brain Health के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंडा खाने से डिमेंशिया पूरी तरह रुक जाएगा या इलाज हो जाएगा. अंडे में कई ऐसे Nutrients होते हैं जो दिमाग के लिए जरूरी माने जाते हैं. आइए जानें इसके बारे में...

Dementia- Alzheimer Disease: मौजूदा समय में भारत में तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी के साथ डिमेंशिया (Dementia) एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है. हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डिमेंशिया के करीब 88 लाख बुजुर्ग हैं, यह आंकड़ा 60 साल या ज्यादा उम्र के मरीजों से संबंधित है. एक सामान्य अनुमान के मुताबिक, डिमेंशिया के कुल मामलों के 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के पीछे अल्जाइमर होता है. अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर (डिमेंशिया) की बीमारी के खतरे और डाइटरी फैक्टर्स के बीच के कनेक्शन पर स्टडी किया, जिसमें पाया गया कि ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अंडा डाइट में एक प्रमुख सोर्स है.

अंडे खाने से कम होता है खतरा?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, Dementia कोई एक बीमारी नहीं है, यह कई लक्षणों का समूह है. इसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की शक्ति, बोलने और फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होती है. Old age के साथ याददाश्त कमजोर होना नॉर्मल माना जाता है लेकिन अगर भूलने की समस्या रोज कि जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो वो डिमेंशिया हो सकता है.

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उन्होंने आगे कहा कि अंडे खाना Brain Health के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंडा खाने से डिमेंशिया पूरी तरह रुक जाएगा या इलाज हो जाएगा. अंडे में कई ऐसे Nutrients होते हैं जो दिमाग के लिए जरूरी माने जाते हैं.

Brain Cells और याददाश्त से जुड़ा होता है ये पोषक तत्व

इसमें Protein, Vitamin B12, Vit D, Omega-3 Fatty Acid, Choline पाया जाता है, कोलाइन एक ऐसा पोषक तत्व है जो Brain Cells और याददाश्त से जुड़ा होता है. कुछ रिसर्च में पाया गया है कि भरपूर मात्रा में कोलाइन लेने वाले लोगों में सोचने और याद रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. स्टडी में यह पाया गया है कि जिन लोगों की डाइट में कोलाइन की मात्रा ज्यादा थी, उनमें Dementia का खतरा कम देखा गया.

अंडे के साथ Balanced Diet और अच्छा Lifestyle भी जरूरी

स्टडी में पाया गया कि जो लोग सही मात्रा में अंडे खाते थे, उनमें उम्र बढ़ने पर दिमागी क्षमता थोड़ी बेहतर रहती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंडा खाने से डिमेंशिया पूरी तरह रुक जाएगा. डिमेंशिया का खतरा कई चीजों पर निर्भर करता है जैसे कि- ऐज, जेनेटिक्स (Genetics), हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग की आदत, खराब नींद और फिजिकल एक्टिविटी की कमी. एक्सपर्ट के मुताबिक, अंडे के साथ Balanced Diet और अच्छा Lifestyle भी जरूरी है.

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