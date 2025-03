New Fever In Delhi NCR: दिल्ली NCR में इन दिनों नॉर्मल वायरल फीवर का नया रूप तेजी से फैल रहा है, यह सामान्य बुखार से कहीं ज्यादा खतरनाक है...

New Fever In Delhi NCR- मौसम में बदलाव के चलते बुखार होना आम है. हालांकि इन दिनों दिल्ली NCR में एक बुखार तेजी से फैल रहा है. लोग इसे नॉर्मल वायरल फीवर समझ रहे हैं पर ये बुखार (New Fever) उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसका असर नॉर्मल बुखार से ज्यादा दिनों तक बना रहता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे वायरल फीवर का नया रूप मान रहे हैं. ऐसे में इसके नए लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है.

आज हम आपको इस नए वायरल (What Virus Is Spreading Now In Delhi) के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर शरीर में नजर आएं तो तुरंत किसी हेल्थ एक्सपर्ट्स से संपर्क करें. तो आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में...

क्या दिखते हैं इसके लक्षण?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वायरल ही है लेकिन उसका नया रूप है, इस बुखार के लक्षण नॉर्मल वायरल से ज्यादा गंभीर नजर आते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी स्थिति में सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी, शरीर कांपना, सर्दी जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं.

इतना ही नहीं ये लक्षण काफी लंबे समय तक रह सकते हैं और इसके लक्षण काफी गंभीर हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बुखार काफी दिन चलता है और कमजोरी ज्यादा रहती है. ऐसे में इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं.

शुरुआती लक्षण?

इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार आना, सिर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द होना, दस्त, उल्टी, जुखाम, खांसी की समस्या और पूरे शरीर में दर्द होने जैसे नजर आ सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस स्थिति में हाई फीवर आता है जो कई बार 104- 105 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है.

बचाव के उपाय जान लें

किसी को सर्दी जुकाम खांसी की समस्या है तो उससे दूर रहें.

मास्क लगाकर रखें और किसी को बुखार है तो उससे दूरी बनाकर रखें.

साथ ही भीड़ में जाने से बचें और जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें.

बार-बार हाथों को साफ पानी और साबुन से धोते रहें.

फिलहाल AC और फ्रिज का इस्तेमाल न करें.

ज्यादा तेज पंखा चलाकर भी न सोएं और कुछ भी ठंडा खाने से अभी परहेज करें.

मौसमी फल और सब्जियां खाएं और घर का बना ताजा खाना खाएं.

इन बातों का रखें ध्यान

इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसी स्थिति में खुद से इलाज करने से बचें, क्योंकि बुखार अलग-अलग तरह का होता है और उसका इलाज भी अलग-अलग तरह के दवाओं से हो सकता है. ऐसे में बिना डॉक्टर को दिखाए ओवर द काउंटर दवाएं न खरीदें. साथ ही मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा खरीदकर न खाएं. क्योंकि इससे बुखार उतर तो सकता है, पर सही इलाज नहीं मिलने पर बार-बार बुखार आ सकता है.

