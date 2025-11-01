FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

रजत महोत्सव में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

सेहत

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

Air Pollution Health Effects: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम में बदलाव, हवा में मिल रहे हानिकारक कण और वायरल इन्फेक्शन- इन तीनों का एक साथ असर लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है.

Abhay Sharma

Updated : Nov 01, 2025, 06:47 PM IST

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

Symptoms Like Covid-Flu: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. साथ ही जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं भी लोगों को सताने लगी हैं. बढ़ते प्रदूषण और मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों खांसी, जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम में बदलाव, हवा में मिल रहे हानिकारक कण और वायरल इन्फेक्शन- इन तीनों का एक साथ असर लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है.

ये लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

लगातार खांसी, गले में खराश, नाक बंद रहना, हल्का बुखार, शरीर में दर्द, थकान और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं इन दिनों लोगों में आम हैं, इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज करने की भूल न करें. क्योंकि इन लक्षणों के ठीक होने में अब 2 3 दिन से ज्यादा लगते हैं, जो कई बार 10 से 14 दिन तक बने रहते हैं.

इसके अलावा दमा (Asthma), सीओपीडी (COPD) या स्मोकिंग की आदत वाले लोगों में खांसी रात या सुबह के समय काफी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी-कभी घरघराहट या सीने में जकड़न की समस्या भी महसूस होती है. 

वायरल और प्रदूषण का दोहरा कहर 

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस समय फ्लू, राइनोवायरस और अन्य श्वसन संक्रमण वाले वायरस काफी सक्रिय हैं और इनके कारण बुखार, गले में दर्द, बदन दर्द और तेज थकान जैसे लक्षण नजर आते हैं. सामान्य तौर पर ये संक्रमण हल्के होते हैं पर जब इन्हें प्रदूषण की हवा मिलती है तो बीमारी ज्यादा परेशान करने लगती है. इस स्थिति में ठीक होने में लंबा समय लग जाता है. इतना ही नहीं कई मरीजों को भूख कम लगने, नींद न आने या बाहर की हवा में निकलते ही सांस फूलने की शिकायत होने लगती है. 

वहीं, जिन्हें बुखार नहीं होता है उन्हें सूखी खांसी, गले में जलन, आंखों में पानी या सिरदर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि यह प्रदूषण से होने वाली एलर्जी का संकेत हो सकता है. क्योंकि हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे महीन कण श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और सूजन पैदा करने का काम करते हैं. इस स्थिति में वायरल जैसे लक्षण नजर आते हैं. 

बचाव कैसे करें? 

इस स्थिति में बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क पहनें और घर में एयर प्यूरीफायर या पौधों की मदद से हवा साफ रखें. इसके अलावा पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सकें और सुबह या देर शाम टहलने से बचें, क्योंकि इस समय हवा में प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है. वहीं जिन लोगों को पहले से दमा या सांस की समस्या है, वे अपनी नियमित दवाएं समय पर लेते रहें. 

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

