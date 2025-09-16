सेहत

दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण

दिल्ली में इस समय H3N2 फ्लू का प्रकोप जारी है. यह इन्फ्लूएंजा A वायरस का एक प्रकार है. अस्पतालों ने जनता को सावधान रहने और इसके लक्षणों को पहचानने के लिए अलर्ट जारी किया है.

Anandkumar Velkumar