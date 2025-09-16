दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू
'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
सेहत
दिल्ली में इस समय H3N2 फ्लू का प्रकोप जारी है. यह इन्फ्लूएंजा A वायरस का एक प्रकार है. अस्पतालों ने जनता को सावधान रहने और इसके लक्षणों को पहचानने के लिए अलर्ट जारी किया है.