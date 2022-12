Blood Clots Sign: ब्लड में क्लॉट्स बनने पर शरीर में दिखते हैं ये संकेत, इन नेचुरल चीजों से पिघल जाएगा थक्का

डीएनए हिंदीः ब्लड में क्लॉटिंग (Blood Clotting) होना बेहद खतरनाक होता है. इसके पीछे कुछ बीमारियां भी होती हैं और हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल (Bad Lifestyle) भी. आर्टरीज में ब्लड का क्लॉट (Blood Clot in Arteries) शरीर में कहीं भी जा सकता है और जब ये हार्ट (Blood Clots in Heart) या ब्रेन (Blood Clots in Brain) में पहुंचता है तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है.

कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके शरीर में क्लॉटिंग हो रही है. हालांकि कुछ संकेत जरूर शरीर से मिल रहे होते हैं लेकिन कई बार इसे लोग नजर अंदाज कर देते हैं. बता दें कि जब आर्टरीज यानी धमनी में थक्का जमता है तो इसे आर्ट्रियल थ्रॉम्बोसिस (Blood Clot Accumulates in Arteries called Arterial Thrombosis)कहते हैं. यह काफी खतरनाक होता है.तो चलिए जान लें कि शरीर में अगर ब्लड क्लॉट होता है तो क्या संकेत मिलते हैं और इन क्लॉटिंग को कैसे नेचुरल तरीके से डिजॉल्व यानी ब्लड में घोला जा सकता है.

ब्लड क्लॉटिंग पर दिखते हैं कुछ ऐसे लक्षण

सूजन

सबसे पहला लक्षण आपको ब्लड क्लॉटिंग का पैरों में दिख सकता है. पैर में सूजन होना ये एक संकेत है. कई बार हाथ में भी ये सूजन हो सकती है. ब्लड क्लाटिंग होने पर पैरों में दर्द और भारीपन भी महसूस होता है. कई बार ऐसा भी होता है कि क्लॉट हट जाते हैं लेकिन सूजन या दर्द बनी रहती है क्योंकि क्लॉट से ब्लड वेसेल्स के डैमेज हो गई होती है. क्लॉट का एक संकेत पैर या हाथ का नीला पड़ना भी होता है. ब्लड वेसेल्स के डैमेज से आपकी स्किन का रंग बदला दिखेगा।

दर्द

अगर आपके सीने में दर्द हो रही या भारीपन और सांस लेने में अचानक से दिक्क्त महसूस हेा तो ये भी क्लॉटिंग का संकेत हो सकता है. कई बार यह साइलेंट हार्ट अटैक का ये लक्षण भी होता है. अगर सीने में दर्द के साथ ही आपके बाएं हाथ या कंधे में भी दर्द हो रहा तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

सांस लेने में परेशानी

सांस लेने में परेशानी बताती है कि ब्लड क्लॉट आपके लंग्स में पहुंच चुका है. ऐसा होने के साथ अगर दिल की धड़कन तेज हो रही और काफी पसीना आ रहा तो आप सतर्क हो जाएं. इससे बेहोशी भी आ सकती है.

ब्लड क्लॉट का खतरा कब और किसे ज्यादा है

प्रेग्नेंसी में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है.

लंबे समय तक बैठे रहने वाले या बेड रेस्ट करने वालों में खतरा ज्यादा.

जो लोग स्मोकिंग या शराब ज्यादा पीते हैं.

मोटे लोगों में भी ब्ल्ड क्लॉट का खतरा ज्यादा

हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को भी डर रहता है

हार्ट एरिदिमिया जिन्हें हो उनके लिए भी खतरा है.

डीप वेन थ्रॉम्बॉसिस की समस्या भी इसी से जुड़ी है

कोविड संक्रमित लोगों में भी खतरा

परिवार में ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री

ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हॉरमोन थेरपी ड्रग्स लेने वालों में

ब्लड में क्लॉट बन रहे तो लें ये चीजें, पिघल जाएगा थक्का

लहसुन की कलियां (Garlic Cloves)

लहुसन की 4 कलियां सुबह खाली पेट खाने से ब्लड में जमा थक्का गलने लगेगा. लहसुन नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है. लहसुन में सेलेनियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होंते हैं जो ब्लड को गाढ़ा होने से रोकते हैं. ये हाई कोलेस्ट्रॉल की भी कारगर दवा है. ये ब्लड में चर्बी को पिघला देते हैं.

मेथी (Fenugreek)

मेथी के बीज या पाउडर रोज सुबह या शाम खाना शुरू कर दें. ब्लड में क्लॉटिंग की समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी. ये नसों में लचीला बना कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं. मेथी की तासीर ब्लड को पतला बनाती है.

अदरक (Ginger)

अदरक में मौजूद एंटी- इन्फ्लेमेटरी गुण खून को पतला करने में मदद करते हैं. अदरक में सैलिसिलेट नामक अम्ल मौजूद होता है जो खून को पतला करता है. अगर आपको ब्लड क्लोटिंग की परेशानी है तो अदरक को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

लाल मिर्च (Red Chilli)

लाल मिर्च में भी सैलिसिलेट पाए जाते हैं जो खून को पतला करते हैं. लाल मिर्च का अर्क भी ब्लड क्लोटिंग को रोकने में कारगर है.

हल्दी (Turmeric)

हल्दी में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं. जो शरीर से जुड़ी कई दिक्कतों को दूर कर देते हैं. इसमें करक्यूमिन नामक एक एक्टिव इंग्रीडिएंट मौजूद होता है, जो खून को पतला करने में मदद करता है. हल्दी के सेवन से खून को पतला किया जा सकता है.

तुलसी (Tulsi)

तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है. इसके सेवन की परेशानी के जरिए ब्लड क्लोटिंग की परेशानी को दूर किया जा सकता है. तुलसी में मौजूद गुण खून को पतला करने का काम करते हैं. इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है. ब्लड क्लोटिंग की दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए तुलसी की चाय या काढ़ा पी सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

