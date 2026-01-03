FacebookTwitterYoutubeInstagram
उतर कोरिया की अमेरिका को चेतावनी कहा- मादुरो को जल्द रिहा करे अमेरिका. मादुरो के बारे में जानकारी दे. हम विश्व युद्ध में शामिल होंगे.

Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-श्रेयस की वापसी, इस खिलाड़ी को भी मिला मौका

आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें

Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

सेहत

Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ 

Phlegm Remedy: सर्दियों के मौसम में अगर छाती में कफ जमा हो जाए, या आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लगे तो आयुर्वेद में बताए गए इन नुस्खों का सहारा ले सकते हैं.

Abhay Sharma

Updated : Jan 03, 2026, 07:19 PM IST

Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ 

How To Clear Phlegm? सर्दियों में छाती में कफ या बलगम जमना आम है. इसके लिए लोग भाप लेने, गरारे करने के साथ दवाइयों का या फिर सिरप का सहारा लेते हैं. लेकिन, आप अगर छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए दवाइयों का या फिर सिरप का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर देख सकते हैं.

जी हां, सर्दियों के मौसम में अगर छाती में कफ जमा हो जाए, या आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लगे तो आयुर्वेद में बताए गए इन नुस्खों का सहारा ले सकते हैं. इससे आपको फायदा हो सकता है. इन उपायों से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बलगम से राहत मिलेगी... 

अदरक और शहद का करें इस्तेमाल 

इसके लिए एक स्पून शहद में थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिलाएं और इसका सेवन करें, इससे आपको कफ से छुटकारा मिल सकता है. इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं, तो इस मिश्रण को गर्म पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, अदरक और शहद में मौजूद तमाम पोषक तत्व छाती में जमा हुए कफ को शरीर से बाहर निकालने में असरदार होते हैं. 

काली मिर्च और हल्दी वाला दूध

इसके लिए सबसे पहले एक गिलास दूध को गर्म कर लें फिर दूध में एक स्पून हल्दी पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाएं. कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के मौसम में औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी और काली मिर्च वाला दूध ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव असर डाल सकता है.

यह भी पढ़ें:  सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रिस्क होगा ज्यादा, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

शहद और काली मिर्च का करें इस्तेमाल

आयुर्वेद के अनुसार शहद और काली मिर्च, दोनों में ही पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है. इसके लिए सबसे पहले एक स्पून शहद निकालिए और  शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लीजिए. औषधीय गुणों से भरपूर इस मिश्रण का सेवन करने से गले की समस्या से राहत मिलती है.

नोट- अगर इन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाने के बाद भी छाती में जमा कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए. 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

