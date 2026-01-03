Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ 

Phlegm Remedy: सर्दियों के मौसम में अगर छाती में कफ जमा हो जाए, या आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लगे तो आयुर्वेद में बताए गए इन नुस्खों का सहारा ले सकते हैं.

How To Clear Phlegm? सर्दियों में छाती में कफ या बलगम जमना आम है. इसके लिए लोग भाप लेने, गरारे करने के साथ दवाइयों का या फिर सिरप का सहारा लेते हैं. लेकिन, आप अगर छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए दवाइयों का या फिर सिरप का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर देख सकते हैं.

जी हां, सर्दियों के मौसम में अगर छाती में कफ जमा हो जाए, या आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लगे तो आयुर्वेद में बताए गए इन नुस्खों का सहारा ले सकते हैं. इससे आपको फायदा हो सकता है. इन उपायों से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बलगम से राहत मिलेगी...

अदरक और शहद का करें इस्तेमाल

इसके लिए एक स्पून शहद में थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिलाएं और इसका सेवन करें, इससे आपको कफ से छुटकारा मिल सकता है. इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं, तो इस मिश्रण को गर्म पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, अदरक और शहद में मौजूद तमाम पोषक तत्व छाती में जमा हुए कफ को शरीर से बाहर निकालने में असरदार होते हैं.

काली मिर्च और हल्दी वाला दूध

इसके लिए सबसे पहले एक गिलास दूध को गर्म कर लें फिर दूध में एक स्पून हल्दी पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाएं. कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के मौसम में औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी और काली मिर्च वाला दूध ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव असर डाल सकता है.

शहद और काली मिर्च का करें इस्तेमाल

आयुर्वेद के अनुसार शहद और काली मिर्च, दोनों में ही पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है. इसके लिए सबसे पहले एक स्पून शहद निकालिए और शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लीजिए. औषधीय गुणों से भरपूर इस मिश्रण का सेवन करने से गले की समस्या से राहत मिलती है.

नोट- अगर इन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाने के बाद भी छाती में जमा कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

