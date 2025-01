Ginger And Jaggery Benefits: ठंड के दिनों में खांसी-जुकाम की समस्या होना आम बात है. अगर आप इससे परेशान हैं तो गुड़ और अदरक से इसे दूर कर सकते हैं.

Ginger And Jaggery For Stop Coughing: सर्दियों के मौसम में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या इन दिनों आम है. अगर आप सर्दी-खांसी (Cough And Cold Remedies) से परेशान हैं तो दवा लेने के साथ ही आप देसी नुस्खों को आजमा सकते हैं. आप इसके लिए गुड़ और अदरक (Ginger And Jaggery Benefits) का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयुर्वेद में इसके और भी कई लाभ बताए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं.

गुड़ और अदरक के फायदे (Ginger And Jaggery Benefits)

आयुर्वेद के अनुसार, अदरक और गुड़ दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. इनमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर और सोडियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह सर्दी खांसी को दूर करने के साथ ही सेहत के लिए और भी कई तरह से फायदेमंद होते हैं. चलिए आपको गुड़ और अदरक के फायदों और इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

डाइट में शामिल करें ये चीजें, कभी नहीं होगी शरीर में खून की कमी, मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

ऐसे करें गुड़ और अदरक का सेवन

आपको इसका सेवन करने के लिए एक चम्मच में अदरक का रस लें और इसमें बराबर मात्रा में गुड़ मिलाएं. इसका सेवन करें. आप धीरे-धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं. महीनेभर तक इसका सेवन करने से आपको फायदा होगा. यह सर्दी-जुकाम और खांसी के अलावा कई समस्याओं को दूर करेगा.

गुड़ और अदरक के अन्य फायदे

- गुड़ और अदरक का एक साथ सेवन करने से शरीर में होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं. इससे ब्लड को डिटॉक्स किया जा सकता है.

- अदरक में मौजूद गुण दर्द से राहत के लिए लाभकारी होते हैं. अर्थराइटिस का दर्द दूर करने के लिए आप गुड़ के साथ अदरक का सेवन कर सकते हैं.

- अदरक और गुड़ खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है. इससे सुस्ती और आलस दूर होता है.

- स्किन के लिए भी यह अच्छा होता है. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है जिससे स्किन की प्रॉब्लम दूर होती हैं. पिंपल्स और एक्ने की समस्याओं से राहत मिलती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.