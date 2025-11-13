Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 

ऐसे में कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपाय आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इन्हें कर लंबे समय की खांसी और कफ से छुटकारा मिल जाएगा.

बदलते मौसम के साथ ही बच्चों से बुजुर्गों तक लोग कफ, सर्दी और खांसी से परेशान होने लगे हैं. कई बार यह इतना बढ़ जाता है कि न तो व्यक्ति सो पाता और न ही आराम से बैठता है. ऐसे में कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपाय आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इन्हें कर लंबे समय की खांसी और कफ से छुटकारा मिल जाएगा.

अदरक तुलसी का काढ़ा

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अदरक और तुलसी का काढ़ा सबसे प्रभावी उपायों में से एक है. ताजा अदरक और तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर बनाया गया है. यह काढ़ा कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है. इसके साथ ही गले की खराश में तुरंत आराम देता है. इसे सुबह-शाम पीने से बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है. रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध पीना भी कफ कम करने का पुराना और विश्वसनीय तरीका है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो फेफड़ों को साफ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

त्रिफला चूर्ण

त्रिफला चूर्ण को भी कफ नियंत्रण के लिए उपयोगी माना गया है. रोजाना रात में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और कफ का निर्माण कम हो जाता है. यह शरीर की अंदरूनी सफाई भी करता है. कफ और बलगम से तुरंत राहत के लिए लौंग और शहद का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है. दिन में 2-3 बार 2-3 लौंग की कलियां शहद के साथ चबाने से गला साफ होता है और खांसी में आराम मिलता है. लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व सूजन और संक्रमण को कम करता है.