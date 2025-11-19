लगातार ऐसा दूध पीने से हार्ट अटैक का खतरा होता है सबसे ज्यादा, बढ़ता है बीपी, वेट गेन और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क

हर भारतीय घर में लोगों को दूध, कॉफ़ी और चाय पीने की आदत होती है. वे बच्चों को भी यही दूध पिलाते हैं. हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार इस तरह का दूध पीने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

हमारे देश में बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां दूध का इस्तेमाल न होता हो. सुबह उठते ही सबसे पहले हम बाहर जाकर दूध का एक पैकेट खरीदते हैं. इस दूध का इस्तेमाल हम चाय, कॉफ़ी, दही, मक्खन, घी वगैरह कई तरह से करते हैं. हम चाहते हैं कि जो दूध हम इस्तेमाल करें वह गाढ़ा और स्वादिष्ट हो. क्योंकि गाढ़ा दूध कॉफ़ी और चाय को स्वादिष्ट बनाता है. गाढ़ा दही भी स्वाद देता है. और घी के स्वाद की तो बात ही छोड़िए. गाढ़ा दूध हर तरह से बहुत अच्छा होता है. लेकिन... यही दूध दिल के दौरे और हाई बीपी का कारण बनता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कैसे होता है?



हाल ही में बफ़ेलो मिल्क नाम का एक अनऑफिशियल ब्रांड काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है. यह भैंस का दूध है. यह भैंस का दूध आधा लीटर के सफ़ेद दूध के पैकेट में बिकता है. लोगों को यह दूध बहुत पसंद आता है. लेकिन यह भैंस का दूध ब्रांडेड कंपनियों के दूध के पैकेट वाले दूध से ज़्यादा गाढ़ा होता है. हालांकि इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है फिर भी कई राज्यों के लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं. क्योंकि.. वे इसे यह सोचकर खरीदते हैं कि यह स्थानीय स्तर पर उत्पादित होता है और इसकी गुणवत्ता अच्छी है. लेकिन लोग यह नहीं जानते कि यह दूध कितना ख़तरनाक है.



ब्रांडेड कंपनियों द्वारा उत्पादित दूध के पैकेट में गाय और भैंस दोनों का दूध होता है. भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक वसा होती है. इसलिए, यदि दूध का पैकेट पूरी तरह से भैंस के दूध से बनाया जाता है, तो वसा की मात्रा बढ़ जाती है और यह लोगों को नुकसान पहुँचाता है. इसीलिए कंपनियां इसे कम वसा वाला बना रही हैं. जब हम कंपनियों से पूरा दूध का पैकेट खरीदते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इसमें 6 प्रतिशत वसा है. इसमें लिखा होता है कि इसमें 9 प्रतिशत ठोस गैर-वसा (एसएनएफ) है. ऐसे पैकेट से दूध पीना अच्छा है. इस तरह हमारे शरीर में ज़्यादा वसा जमा नहीं होती है. कंपनियों के लिए इन मानकों का पालन करने के नियम हैं.



बफ़ेलो मिल्क के नाम से बिकने वाले दूध के पैकेट ब्रांडेड नहीं होते. यानी, इन्हें बनाने वाले स्थानीय स्तर पर ही बनाते हैं. इन दूध के पैकेटों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती. इनमें वसा का कोई डेटा नहीं होता. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, सभी दूध उत्पादों पर दूध का लोगो होना ज़रूरी है. साथ ही, वसा और अन्य पोषक तत्वों की जानकारी बड़े अक्षरों में लिखी होनी चाहिए. अगर इनमें से कुछ भी न हो, तब भी लोग बफ़ेलो मिल्क खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह दूध गाढ़ा होता है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा दूध सेहत के लिए खतरनाक है.



भारत में बहुत से लोगों का वज़न बढ़ रहा है. क्योंकि.. शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं. पहले, कोई भी काम करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. पसीना आता था. शरीर के सभी अंग हिलते-डुलते रहते थे. लेकिन अब सब कुछ तकनीक के साथ आ गया है. कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हैं, टीवी चैनल बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल हैं, वैक्यूम क्लीनर और फ़्लोर स्वीपर हैं. बाहर जाने और सामान लाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है. पैदल चलना कम हो रहा है. यानी जैसे-जैसे सुविधाएँ बढ़ रही हैं.. शरीर का कार्यभार कम हो रहा है. इससे शरीर में गर्मी पैदा नहीं हो पाती. नतीजतन, चर्बी नहीं जल पा रही है. चिंता की बात यह है कि बच्चों में यह स्थिति तेज़ी से देखी जा रही है.



स्थानीय स्तर पर उत्पादित बहुत गाढ़ा दूध पीने वालों को सावधान रहना चाहिए. दूध में वसा और एसएनएफ की मात्रा अधिक हो सकती है. इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अगर दूध बहुत गाढ़ा है, तो उसमें संतृप्त वसा की मात्रा अधिक हो सकती है. इससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) बढ़ जाता है. यह एलडीएल कई समस्याएं पैदा कर सकता है. यह रक्त वाहिकाओं में जमा हो जाता है. यह रक्त प्रवाह में बाधा डालता है. इसलिए, रक्त संचार ठीक से काम नहीं करता. इससे उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है. साथ ही, हृदय तक रक्त की आपूर्ति कम होने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी रहता है.



हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के ज़रिए किए गए एक अध्ययन में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. इसमें कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा वसा वाला दूध हमेशा पीते है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होना तय है और ब्लड प्रेशर का ख़तरा 80 प्रतिशत तक बढ़ जाता है.



खासकर भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, यह हृदय पर दबाव बढ़ाता है. पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि एक व्यक्ति को दिन में आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए. साथ ही, अगर दूध ब्रांडेड कंपनियों का हो तो बेहतर है. क्योंकि उसमें ज़्यादा वसा नहीं होती.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

