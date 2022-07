Constipation Diet: कब्ज से हैं परेशान तो इन खाने की चीजों से रहें दूर, 32 बार चबाएं एक निवाला

Food for constipation

डीएनए हिंदी: शरीर में सभी बीमारियों की जड़ है पेट साफ न होना. अगर आपका पेट साफ (Constipation) नहीं होगा तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे एसिडिटी, कब्ज, सिर दर्द, ब्लोटिंग, यहां तक की पाइल्स (Piles) की शिकायत भी हो सकती है. सुबह सुबह अगर आप ठीक से फ्रेश नहीं होते हैं तो पूरा दिन आपके पेट में एक भारीपन रहता है और पेट में दर्द भी होता है. इसलिए खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है.



जिन लोगों को कब्ज (Constipation Problem) की शिकायत होती है उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर आपको और भी ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी.

किन खानों की चीजों से करना चाहिए परहजे (Avoid these food in Constipation)



चावल, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट, तली हुई चीजें, कुकीज और जंक फूड खाने से परहेज करें.

जो खाना जल्दी से हजम हो जाए उसे ही खाएं, ज्यादा हेवी खाने से परहेज करें

सेमी लिक्विड फूड ही पेट के लिए सही होता है.

जैसे दलिया, खिचड़ी, सूजी इस तरह की चीजें खानी चाहिए ताकि ठीक से हजम हो जाए.

फाइबर युक्त खाना आपका पेट साफ रखता है

जैसे सलाद और हरी सब्जियां खाएं

सूप पीएं और गेहूं की रोटी खा सकते हैं





कब्ज होने पर अपनाएं ये जीवनशैली (Adopt this lifestyle if you have Constipation)

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कब्ज से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों के साथ-साथ जीवनशैली में बदलाव लाना भी जरूरी है.

रोजाना व्यायाम करें और कुछ देर टहलें.

समय पर भोजन करें,पहले किए हुए भोजन के पचने पर ही दूसरी बार भोजन करें

रात में देर तक जागने से बचें

तनावमुक्त जीवन जीने की कोशिश करें

रोजाना सुबह योगासन करें

खाना 32 बार चबाने की कोशिश करें

इन बातों का रखें खयाल (Keep these points to remember)