ब्रेकिंग न्यूज़

पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मिलने पहुंचे, 'घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कमी नहीं', 'कच्चे तेल को लेकर कई देशों से बातचीत जारी'

सेहत

सेहत

CAIS Explained: एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से हाई कोर्ट तक पहुंची महिला डॉक्टर

Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS) दुर्लभ स्थिति से जूझ रही हैदराबाद की एक महिला डॉक्टर के मामले में हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. आइए जानें आखिर क्या है ये हेल्थ कंडीशन, क्यों इसके चलते महिला को खटखटाना पड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा...

Abhay Sharma

Updated : Mar 10, 2026, 04:03 PM IST

CAIS Explained: एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से हाई कोर्ट तक पहुंची महिला डॉक्टर

Complete Androgen Insensitivity Syndrome CAIS  

Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS): मां बनना हर महिला का एक खूबसूरत सपना होता है, जिसकी खुशी पूरा परिवार मिलकर मनाता है. लेकिन कई बार कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पाता है. इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसी दुलर्भ हेल्थ कंडीशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद की एक 32 साल की महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा. दरअसल, महिला डॉक्टर कम्प्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम (CAIS) नाम की दुर्लभ समस्या से जूझ रही हैं, इस वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्हें सरोगेसी की परमिशन देने से साफ मना कर दिया गया था. 

हालांकि अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल टेक्निकल कमियों या क्रोमोसोम की स्थिति के आधार पर किसी कपल को माता-पिता बनने से नहीं रोका जा सकता. बता दें कि इस मेडिकल कंडिशन में महिला के शरीर में यूट्रस और ओवरी विकसित नहीं होती है. आइए जानतें हैं इसके बारे में... 

क्या है पूरा मामला? 

The Indian Express की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 32 साल की एक डॉक्टर और उनके पति से जुड़ा है, जिनकी शादी 2021 में हुई थी. महिला की टेस्ट रिपोर्ट में उनके क्रोमोसोम '46 XY' पाए गए, जो आमतौर पर पुरुषों में होते हैं. इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्हें सरोगेसी के लिए जरूरी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, जस्टिस नागेश भीमपाका ने 3 मार्च को यह फैसला सुनाते हुए सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला को क्रोमोसोम से जुड़ी स्थिति के कारण सरोगेसी की अनुमति नहीं दी गई थी. 

तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्रजनन अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट 2021 उन महिलाओं के लिए मददगार है, जिन्हें दुर्लभ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खुद से गर्भधारण करना संभव नहीं होता, ताकि वे भी परिवार बना सकें और सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकें.  

क्या है कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम?

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक-

'Complete Androgen Insensitivity Syndrome यानी CAIS एक जन्मजात स्थिति है, जिसमें शरीर एंड्रोजन (पुरुष हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन) के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील होता है. इसमें व्यक्ति के क्रोमोसोम XY होते हैं, लेकिन AR जीन में म्यूटेशन की वजह से शरीर की कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को पहचान नहीं पाती हैं.  नतीजतन, भ्रूण का विकास पूरी तरह स्त्री रूप में होता है. बाहरी जननांग स्त्री के होते हैं, स्तन विकास होता है, लेकिन गर्भाशय और अंडाशय नहीं होते.'

उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में CAIS का पता किशोरावस्था में तब चलता है जब माहवारी शुरू नहीं होती, या किसी और कारण से की गई जांच में chromosome XY निकलता है. यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक Intersex Condition है. व्यक्ति की पूरी शारीरिक पहचान और जीवन का अनुभव स्त्री का ही रहता है, सिर्फ एक Genetic रिपोर्ट उसे बदल नहीं देती. 

22 हजार में किसी 1 में होता है ऐसा मामला

आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति होती है जो तब बनती है जब गर्भ में भ्रूण के जननांग विकसित हो रहे होते हैं. जन्मजात एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चे अंदरूनी तौर पर पुरुष होते हैं, लेकिन बाहर से दिखने पर लड़की जैसे दिखते हैं. इस मेडिकल कंडिशन में महिला के शरीर में यूट्रस और ओवरी विकसित नहीं होती है. कुछ मामलों में ये बाहरी तौर पर महिला और पुरुष दोनों की तरह मिलते-जुलते दिखते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 22 हजार लोगों में से किसी 1 में ऐसा मामला सामने आता है. 

एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देने का कारण

इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने तर्क देते हुए कहा था कि सरोगेसी कानून के हिसाब से एक कपल का मतलब 'बायोलॉजिकल पुरुष' और 'बायोलॉजिकल महिला' होता है. लेकिन महिला के क्रोमोसोम 'XY' (पुरुषों वाले) हैं इसलिए वह सरोगेसी रूल्स के तहत फिट नहीं बैठती हैं. इसलिए उन्हें 'एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट' देने से मना किया गया था, इस वजह से उनके मां बनने का रास्ता बंद हो गया था.

सरोगेसी है क्या? (What is surrogacy?)

बता दें कि सेरोगेसी एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक महिला किसी कपल के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है. आमतौर पर वे कपल, जो मेडिकल कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाते, इस ऑप्शन का सहारा लेते हैं. बताते चलें कि भारत में सरोगेसी को लेकर पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं. साथ ही अब इस प्रोसेस में सख्त कानून लागू किए गए हैं ताकि किसी भी महिला का शोषण न हो और पूरी व्यवस्था ट्रांसपैरेंट रहे.  

पूरा हो सकेगा मां बनने का सपना

इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि महिला को सरोगेसी के लिए जरूरी सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाए, कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून का उद्देश्य ही उन दंपतियों की मदद करना है, जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते. इस फैसले के बाद अब इस दंपति को सरोगेसी के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकेगा. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है.  अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

