पानी में इन 3 चीजों को मिलाकर पीने से साफ हो जाएगी आंतो की गंदगी, त्वचा भी निखरेगी

Colon Cleansing: पानी में इन चीजों को मिलाकर पीने से साफ हो जाएगी पाचन तंत्र में जमा गंदगी. सिर्फ इस तरह से इस पानी का सेवन करें.

डीएनए हिंदीः सेहत के लिए खाने के साथ ही पानी पीना (Benefits Of Drinking Water) भी बहुत ही जरूरी होता है. बॉडी को हाइड्रेट रखने और अन्य स्वास्थ्य लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन (Dehydration) के साथ ही अन्य समस्याएं हो सकती है. सादा पानी पीने के साथ ही आप पानी में कई चीजों को मिलाकर भी पी सकते हैं. इससे पाचन तंत्र की अच्छे से सफाई (Home Remedies For Colon Cleansing) हो जाती है. अगर आंतो में गंदगी जमी (Natural Colon Cleansing) हुई है तो पानी में इन चीजों को मिलाकर पीने से सारी गंदगी बाहर (Home Remedies For Colon Cleansing) आ जाती है. तो चलिए आपको बताते है कि पानी में किन चीजों को मिलाकर पीने से फायदा होता है.

अदरक वाला पानी

अदरक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. यह पाचन को दुरस्त करने में मदद करता है. अदरक की मदद से मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं. यह शरीर में मौजूद टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करता है और इसमें मौजूद एंटी इन्फलेमेटरी गुण शरीर में दर्द और सूजन को कम करते हैं. अदरक का पानी तैयार करना बहुत ही आसान है. अदरक के छोटे से टुकड़े को कद्दूकस करके एक गिलास पानी में डालें. इसे रातभर रखा रहने दें सुबह इस पानी को पी लें.

पुदीना वाला पानी



पुदीना भी पाचन तंत्र को साफ करने में बहुत ही फायदेमंद होता है. पुदीने का पानी पीने से आंतो में जमा गंदगी बाहर आ जाती है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. पुदीने के पानी से त्वचा में निखार आता है और पाचन में सुधार के साथ ही वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

सौंफ का पानी

सौंफ के पानी से सिर्फ पाचन तंत्र की सफाई ही नहीं होती बल्कि कई फायदे मिलते हैं. सौंफ का पानी पीने से पाचन से जुड़ी कई समस्या को दूर कर सकते हैं. कब्ज, अपच, उल्टी, पेट दर्द को दूर करने के लिए सौंफ का पानी पीना चाहिए. सौंफ का पानी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने और वजन कम करने में मदद करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

