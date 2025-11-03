सेहत

Cold Feet Sign: रजाई-कंबल में भी पैर लगते हैं ठंडे? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इन चीजों की कमी

Cold Feet In Winter Sign: सर्दियों के मौसम में अक्सर कई लोगों को दिनभर रजाई-कंबल में रहने के बावजूद पैर ठंडे महसूस होते हैं. यह कोई आम बात नहीं, बल्कि शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी या किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है. आइए जानें इसके बारे में..

cold feet problem in winter

Add DNA as a Preferred Source