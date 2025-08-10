High Cholesterol Signs: चलते वक्त नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के ये 5 लक्षण, नजर आते ही भागें डॉक्टर के पास

High cholesterol Symptoms On Legs: शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने पर कई लक्षण नजर आते हैं. इनमें से कई लक्षण ऐसे हैं जो चलते समय पैरों और शरीर में नजर आते हैं.

High Cholesterol Symptoms: आजकल लोगों का लाइफस्टाइल पहले से काफी बदल गया है. खानपान से लेकर डेली रूटीन तक बदल गया है. लोग फास्ट फूड्स और जंक फूड्स के नाम पर खूब तला-भुना खाते हैं और एक्सरसाइज न के बराबर करते हैं. ऐसे में नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है. जो ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है. हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर में कई संकेत नजर आते हैं. इनमें से कई लक्षण चलने के दौरान नजर आते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

चलते समय नजर आने वाले हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण (Signs Of High Cholesterol While Walk)

सांस फूलना

अगर थोड़ी देर चलने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है तो यह नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. ऐसा दिल तक ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण हो सकता है.

पैरों में दर्द और ऐंठन होना

आप जैसे ही थोड़ी देर चलते हैं फिर, पैरों में दर्द और ऐंठन महसूस होती है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है. यह समस्या बैड कोलेस्ट्रॉल के पैरों की धमनियों में जमा होने के कार होता है.

कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

बेचैनी और सीने में भारीपन

आपको चलते समय सीने में दबाव या बेचैनी महसूस होती है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. यह हार्ट की धमनियों में रुकावट के कारण हो सकता है. इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए. वरना यह जानलेवा हो सकता है.

पैर और टखनों में सूजन

आप खूब टहलते है लेकिन बाद में पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है.

शरीर के निचले हिस्से का ठंडा होना

अगर आप चलते हैं तो ऐसे में पैरों और पंजों में अक्सर ठंडापन महसूस हो सकता है. यह हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है. जब शरीर के निचले हिस्सों में पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है तो यह समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.