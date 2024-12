सेहत

Cholesterol Melting Remedy: नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल खींच लेंगी ये चीजें, मोम की तरह पिघल जाएगी सारी वसा

How To Lower Bad Cholesterol In Blood: अगर आपकी नसों में जिद्दी चिपचिपी वसा जम गई है तो कुछ फूड्स और हर्ब्स खाना शुरू कर दें, क्योंकि इनकी गर्म तासीर फैट को पिघलाने में मददगार होती हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है.

High Cholesterol Herbal Remedy