China Corona Symptoms: ओमिक्रॉन BF.7 बढ़ने के साथ दिख रहे ये 10 लक्षण, जानिए क्यों हैं ये संकेत ज्यादा डरावने

डीएनए हिंदीः कोरोना ओमिक्रॉन BF.7 (Corona Omicron BF.7) को लेकर हाई अलर्ट जारी (High Alert ) हो चुका है और सावधानी ही इस बीमारी का बचाव है (Caution is Only Prevention of Corona). हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों ने ओमिक्रॉन के जो लक्षण (Symptoms of Omicron) रिपोर्ट किए हैं उसे जरूर जान लें, ताकि आप इस बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके.

बता दें कि कोविड वायरस के विकास के साथ ही इसके संक्रमण से संबंधित लक्षणों में भी काफी बदलाव आया है. स्वाद और गंध की कमी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण, जो कभी COVID के क्लासिक संकेत थे (Loss of Taste,Smell and Shortness of Breath is Old Classic Signs of COVID), अब उतने सामान्य नहीं रहे हैं. संक्रमित रहे लोगों ने गले में खराश, छींकने और आंत से संबंधित बीमारी की शिकायत (Sore Throat, Sneezing and Intestinal Related Diseases) ज्यादा की है. तो चलिए जान लें कि कौन से संकेत कोविड के सबसे कॉमन है.क्या omicron के साथ मुश्किल है कोविड, फ्लू और ज़ुकाम में अंतर पहचानना?

सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए लक्षण हैं:

गला खराब होना बहती नाक बंद नाक छींक आना बिना कफ वाली खांसी सिरदर्द कफ के साथ खांसी कर्कश आवाज मांसपेशियों और शरीर में दर्द महक में कुछ बदलाव

ओमिक्रॉन बीएफ.7 के ये लक्षण भले ही आपको बहुत कामॅन लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इनके होने का पता आसानी से नहीं चलता. जब तक ये समझ में आता है कि ये कोरोना के संकेत हो सकते हैं तब तक कोविड का वायरस शरीर के कई अंगों तक पहुंच कर उसे डैमेज करने का काम शुरू कर देता है. इसलिए इस कॉमन लक्षणों को कोरोना से अलग न कर पाना ही खतरनाक बन रहा है.

BF.7 ओमिक्रॉन का एक सब-वेरिएंट है. कुछ छोटे बदलावों को छोड़कर मुख्य विशेषताएं ओमिक्रॉन की तरह होंगी, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है. अधिकांश ओमिक्रॉन लहर से गुजर चुके हैं और इससे बहुत खतरा नहीं है. चीन में महामारी की वजह उसकी अपनी "शून्य-कोविड नीति" रही है जिसके कारण संक्रमणों में वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके तहत अधिकारी अपार्टमेंट इमारतों को ब्लॉक कर देते हैं या यहां तक ​​कि एक निवासी के सकारात्मक परीक्षण के बाद पड़ोस को बंद कर देते हैं, जिससे लोगों को बहुत असुविधा होती है.

