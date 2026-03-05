Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार? 

Childhood Obesity: हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य भविष्य पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है. मोटापे और अधिक वजन से ग्रस्त बच्चों की कुल संख्या के मामले में भारत, चीन के बाद अब वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. क्या इसके पीछे की वजह केवल जीवनशैली ही है? आइए जानें...

Childhood Obesity India: हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य भविष्य पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है. विश्व मोटापा महासंघ (World Obesity Federation) द्वारा जारी World Obesity Atlas 2026 से पता चलता है कि मोटापे और अधिक वजन से ग्रस्त बच्चों की कुल संख्या के मामले में भारत, चीन के बाद अब वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है. चिंता की बात यह है कि ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में बच्चों में होने वाले मोटापे के मामले में औसतन हर साल लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई सबसे तेज वृद्धि है. सवाल ये है कि क्या भारत में बच्चों में बढ़ते मोटापे की वजह सिर्फ जीवनशैली ही है? आइए जानें क्या है इसपर एक्सपर्ट की राय...

क्या कहते हैं आंकड़े?

विश्व मोटापा दिवस (4 मार्च) के मौके पर विश्व मोटापा महासंघ (World Obesity Federation) ने World Obesity Atlas 2026 की दूसरी रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा वजन और मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या के मामले में भारत अब चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. इस मामले में भारत ने अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट में 2025 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भारत में करीब 4.1 करोड़ बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) ज्यादा है, जबकि लगभग 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं.

रिपो भारत में साल 2025 में 5 से 9 साल की उम्र के लगभग 1.49 करोड़ बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे. वहीं 10 से 19 साल की उम्र के 2.6 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओवरवेट या मोटापे की समस्या से जूझ रहे थे. दुनियाभर की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 5 से 19 साल की उम्र के हर 5 में से एक बच्चा (करीब 20.7%) अधिक वजन या मोटापे से प्रभावित है. यह आंकड़ा 2010 के मुकाबले लगभग 14.6 प्रतिशत ज्यादा है.

क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक,

'यह सोचना बेहद आसान है कि लाइफस्टाइल ही एकमात्र कारण है और सब कुछ बदलती जीवनशैली की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है. जंक फूड, मीठे पेय, बढ़ता स्क्रीन टाइम और खेल के मैदानों की घटती संख्या जरूर बड़े कारण हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम पहलू हैं जो अक्सर नज़रअंदाज़ हो जाते हैं.'

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, नींद की कमी शरीर में भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन को बिगाड़ देती है, जिससे बच्चे ज्यादा खाने लगते हैं. वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं और पढ़ाई का बोझ बच्चों को "इमोशनल ईटिंग" की ओर धकेलता है, जहां खाना एक भावनात्मक सहारा बन जाता है. कुछ मामलों में हाइपोथायरायडिज्म या इंसुलिन प्रतिरोध जैसी चिकित्सकीय स्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, जिनका समाधान सिर्फ खानपान बदलने से नहीं होता, बल्कि डॉक्टर की जरूरत होती है.

बड़ा लेकिन छिपा कारण है मां का स्वास्थ्य

एक्सपर्ट के मुताबिक, एक और बड़ा लेकिन कम चर्चित कारण है मां का स्वास्थ्य. शोध बताते हैं कि जिन माताओं का BMI गर्भावस्था के दौरान अधिक होता है या जो टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित होती हैं, उनके बच्चों में बचपन में ही मोटापे का खतरा काफी बढ़ जाता है. वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के अनुसार, भारत में 15 से 49 वर्ष की करीब 13.4 प्रतिशत महिलाएं अधिक BMI से और 4.2 प्रतिशत टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं. यानी बच्चे का वजन कभी-कभी जन्म से पहले ही तय होने लगता है.

शारीरिक गतिविधि की कमी

इसके अलावा यह भी जानना ज़रूरी है कि भारत में 74 प्रतिशत किशोर यानी 11 से 17 साल के बच्चे WHO द्वारा अनुशंसित शारीरिक गतिविधि के स्तर को पूरा नहीं करते, स्कूलों में खेल के मैदान सिकुड़ रहे हैं, पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा है.

क्या है एक्सपर्ट की सलाह?

डॉ. राहुल चावला कहते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे. परिवारों को घर का ताजा और पोषण से भरपूर खाना और बाहर खेलने की आदत को प्राथमिकता देनी होगी, स्कूलों को बेहतर खानपान नीतियां और खुले खेल के मैदान चाहिए. सरकार को बच्चों को लक्षित जंक फूड विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी और पैकेजिंग पर स्पष्ट व समझने योग्य पोषण लेबलिंग सुनिश्चित करनी होगी.

