Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

लिंग के आधार पर कैंसर के जोखिम का अनुमान लगाना आसान नहीं है. रिसर्चर और एक्सपर्ट इस पर आंकड़े का अनुपात बताते रहते हैं. तो चलिए विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि बचपन में कैंसर का खतरा किसे ज्यादा होता है, लड़कों को या लड़कियों को?

आजकल कोई भी बीमारी किसी भी उम्र में होने लगी है. इसके कई कारण हैं. कई बीमारियां तो बचपन में भी घेर लेती हैं. ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी, ऐसी है कि इसका तो इलाज भी संभव नहीं है. यह सीधा जान को जोखिम में डालती है. अजीब बात यह है कैंसर बच्चों को भी होने लगी है और इसमें यह कह पाना मुश्किल है कि कौन से बच्चे को कैंसर खतरा ज्यादा होता है. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बचपन में लड़के या लड़कियों में से किसमें कैंसर होने का जोखिम अधिक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं.

लड़के या लड़कियों में से किसे कैंसर का खतरा अधिक?

बचपन के कैंसर की बात करें तो यह हमेशा एक स्पष्ट पैटर्न का पालन नहीं करते हैं. हालांकि, वैश्विक कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों की तुलना में लड़कों में इन कैंसरों के मामले ज्यादा होते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि कुल मिलाकर, लड़कियों की तुलना में चाइल्डहुड कैंसर लड़कों में लगभग 20-30% अधिक होता है. विशिष्ट प्रकार के कैंसर पर गौर करें तो, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा जैसी स्थितियां लड़कों में ज्यादा देखी जाती हैं. जबकि, विल्म्स ट्यूमर (गुर्दे के कैंसर का एक प्रकार) इसका अपवाद है, जो लड़कियों में थोड़ा ज्यादा आम है. यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि बचपन में होने वाले कैंसर दोनों लिंगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लड़कों में कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा अधिक है. हालांकि, इस लिंग भेद के कारणों पर अभी भी सक्रिय रूप से शोध किया जा रहा है. इसमें आगे बदलाव की उम्मीद लगाई जा सकती है.

बचपन में कैंसर के लक्षण

लड़कियों में भी कैंसर होता है और यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता-पिता को अपने बच्चे में असामान्य लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है. जैसे- लगातार बुखार आना, बिना कारण वजन कम होना, शरीर में गांठें या असामान्य दर्द होना आदि पर विशेष ध्यान देना होगा. शुरुआती पहचान होने से इलाज में सफलता की संभावना काफी तेज हो जाती है. आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और शोध की वजह से बचपन के कैंसर का इलाज आज पहले से कहीं ज्यादा संभव है.

