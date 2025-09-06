Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! Heart Attack से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें

Asia Cup 2025: इन दो मैदान पर खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले, देखें कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

BCCI ने Shreyas Iyer को दिया बड़ा गिफ्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे कप्तानी; यहां देखें पूरा स्क्वाड

टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान

एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों को इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

Homeसेहत

सेहत

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

लिंग के आधार पर कैंसर के जोखिम का अनुमान लगाना आसान नहीं है. रिसर्चर और एक्सपर्ट इस पर आंकड़े का अनुपात बताते रहते हैं. तो चलिए विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि बचपन में कैंसर का खतरा किसे ज्यादा होता है, लड़कों को या लड़कियों को?

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 05:49 PM IST

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल कोई भी बीमारी किसी भी उम्र में होने लगी है. इसके कई कारण हैं. कई बीमारियां तो बचपन में भी घेर लेती हैं. ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी, ऐसी है कि इसका तो इलाज भी संभव नहीं है. यह सीधा जान को जोखिम में डालती है. अजीब बात यह है कैंसर बच्चों को भी होने लगी है और इसमें यह कह पाना मुश्किल है कि कौन से बच्चे को कैंसर खतरा ज्यादा होता है. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बचपन में लड़के या लड़कियों में से किसमें कैंसर होने का जोखिम अधिक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं.  

लड़के या लड़कियों में से किसे कैंसर का खतरा अधिक?

बचपन के कैंसर की बात करें तो यह हमेशा एक स्पष्ट पैटर्न का पालन नहीं करते हैं. हालांकि, वैश्विक कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों की तुलना में लड़कों में इन कैंसरों के मामले ज्यादा होते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि कुल मिलाकर, लड़कियों की तुलना में चाइल्डहुड कैंसर लड़कों में लगभग 20-30% अधिक होता है. विशिष्ट प्रकार के कैंसर पर गौर करें तो, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा जैसी स्थितियां लड़कों में ज्यादा देखी जाती हैं. जबकि, विल्म्स ट्यूमर (गुर्दे के कैंसर का एक प्रकार) इसका अपवाद है, जो लड़कियों में थोड़ा ज्यादा आम है. यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि बचपन में होने वाले कैंसर दोनों लिंगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लड़कों में कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा अधिक है. हालांकि, इस लिंग भेद के कारणों पर अभी भी सक्रिय रूप से शोध किया जा रहा है. इसमें आगे बदलाव की उम्मीद लगाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें- Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

बचपन में कैंसर के लक्षण

लड़कियों में भी कैंसर होता है और यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता-पिता को अपने बच्चे में असामान्य लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है. जैसे- लगातार बुखार आना, बिना कारण वजन कम होना, शरीर में गांठें या असामान्य दर्द होना आदि पर विशेष ध्यान देना होगा. शुरुआती पहचान होने से इलाज में सफलता की संभावना काफी तेज हो जाती है. आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और शोध की वजह से बचपन के कैंसर का इलाज आज पहले से कहीं ज्यादा संभव है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE