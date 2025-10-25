छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

Chhath Vrat Healthy Drink: छठ व्रत से पहले नारियल पानी पीने से डिहाइड्रेशन कम होगा. साथ ही, गुड़ का पानी और नींबू पानी पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और व्रत के दौरान थकान, चक्कर या कमजोरी महसूस नहीं होगी.

Chhath Vrat Healthy Drink: छठ का त्योहार सूर्य देव की उपासना का महापर्व है. बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, इस पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह रहता है. इस साल छठ का त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा. अगर आप छठ का कठिन व्रत रखने वाले हैं, तो उपवास शुरू करने से पहले शरीर को अंदर से तैयार करना बहुत ज़रूरी है. हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें व्रत से पहले पीने से आपको निर्जला उपवास के दौरान ढेरों फायदे मिलेंगे और पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) नहीं होगी.

नारियल पानी (Coconut Water)

छठ का व्रत शुरू करने से पहले नारियल पानी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. छठ के व्रत से एक दिन पहले नारियल पानी पीने से निर्जला व्रत के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा. नारियल पानी शरीर को थकान और कमजोरी से भी बचाता है, जिससे आप व्रत के दौरान एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे.

गुड़ का पानी (Jaggery Water)

क्या आपने कभी गुड़ का पानी पिया है? गुड़ का पानी आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. अगर आप छठ के व्रत की शुरुआत से पहले गुड़ का पानी पीते हैं, तो व्रत के दौरान आपके शरीर में एनर्जी (ऊर्जा) का स्तर बना रहेगा. आप गुड़ के पानी के टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें पुदीने की पत्तियों का रस और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

नींबू पानी (Lemon Water / Nimbu Pani)

छठ का व्रत शुरू करने से पहले नींबू पानी का सेवन भी बेहद फायदेमंद हो सकता है. नींबू पानी में मौजूद तत्व न केवल आपके शरीर के एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेटेड भी रखते हैं. यह चक्कर आना और बेचैनी जैसी समस्याओं को पैदा होने से भी रोकने में मददगार साबित होता है.

ताजे फलों का जूस (Fresh Fruit Juices)

ऊपर दिए गए ड्रिंक्स के अलावा, आप ताजे फलों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं. छठ के व्रत से पहले आप संतरा, मौसंबी, या फिर अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं. ये जूस प्राकृतिक शर्करा (Natural Sugar) और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर में पानी और ऊर्जा दोनों का भंडार बना देते हैं, जिससे आपको व्रत पूरा करने में आसानी होती है.

इन ड्रिंक्स को व्रत से पहले पीने से आपका शरीर उपवास के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के छठ के महापर्व को संपन्न कर पाएंगे.

