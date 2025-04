Diabetes: अगर आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं रहता है तो इसे काबू में रखने के लिए आप इन आयुर्वेदिक पत्तियों का सहारा ले सकते हैं, आइए जानें इनके बारे में...

leaves for diabetes remedy

TRENDING NOW

आज के दौर में लोगों को डायबिटीज (Diabetes) की परेशानी काफी ज्यादा होने लगी है. इसका बड़ा कारण खराब खानपान, जीवनशैली और कम फिजिकल एक्टिविटी है. बता दें कि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, जिसमें ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. अगर इसे कंट्रोल (leaves for diabetes) में न रखा जाए तो अन्य कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है.

अगर आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल (How To control Diabetes) में नहीं रहता है तो इसे काबू में रखने के लिए आप इन आयुर्वेदिक पत्तियों (Leaves For Sugar) का सहारा ले सकते हैं. ये पत्तियां आपको (Sugar Remedy) फ्री में ही आसपास मिल जाएंगी...

शुगर काबू में रखेंगी फ्री में मिल जाने वाली ये पत्तियां

करी की पत्तियां

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, करी की पत्तियों का सेवन कर आप काफी हद तक शुगर कंट्रोल कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह इंसुलिन की क्रिया को बेहतर करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है.

यह भी पढ़ें: हेल्दी रहने के लिए जरूरी है 'Mental Fitness' मानसिक और शारीरिक रूप से रहेंगे मजबूत

नीम की पत्तियां

नीम की पत्तियां सेहत के लिए वरदान मानी जाती हैं, इनके सेवन से कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है. इसकी कड़वाहट शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करती है और ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल में रखती है.

जामुन की पत्तियां

इसके अलावा जामुन की पत्तियों में मौजूद जैम्बोलिन और जैम्बोसिन नामक तत्व भी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है. इसे रोजाना सुबह खाली पेट चबाने से शुगर कंट्रोल हो सकता है.

तुलसी की पत्तियां

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और सूजन कम कर सकते हैं. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

बेलपत्र

वहीं बढते शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेलपत्र का सेवन किया जा सकता है, यह पैंक्रियाज को सक्रिय करता है और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पत्तियों का रोजाना सेवन करने से आपको काफी लाभ हो सकता है. हालांकि ध्यान रखें कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवा बंद न करें और इन पत्तियों का सेवन भी सलाह के बाद ही करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.