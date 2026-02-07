FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रूस में भारतीय नागरिक पर चाकू से हमला, घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल, बश्कोरतोस्तान रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी में हमला, चाकूबाजी में भारतीय समेत 8 लोग घायल, स्टूडेंट्स के हॉस्टल में चाकूबाजी की गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bird Flu: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू की दस्तक! कौवों के सैंपल पॉजिटिव, जानें इंसानों को कितना खतरा

Bird Flu: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू की दस्तक! कौवों के सैंपल पॉजिटिव, जानें इंसानों को कितना खतरा

Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार 

विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

Homeसेहत

सेहत

Bird Flu: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू की दस्तक! कौवों के सैंपल पॉजिटिव, जानें इंसानों को कितना खतरा

चेन्नई में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा (Avian Influenza – H5N1) के कारण 1000 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है, जांच में मृत कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है. आइए डॉ. राहुल चावला से जानते हैं कि बर्ड फ्लू से इंसानों को कितना खतरा है और इस दौरान किन जरूरी सावधानियों का पालन करना जरूरी है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 07, 2026, 09:54 PM IST

Bird Flu: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू की दस्तक! कौवों के सैंपल पॉजिटिव, जानें इंसानों को कितना खतरा

Bird Flu- Avian Influenza - H5N1 (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चेन्नई में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा (Avian Influenza - H5N1) की वजह से 1000 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है. जांच में इन कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है. बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी की शुरुआत में अचानक कौवों की मौतें देखी गईं, कई लोगों ने नगरपालिका कर्मचारियों से पेड़ों से पक्षियों के गिरने की शिकायत भी की, ऐसे में राज्यभर में निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए गए हैं, ताकि  संक्रमण मुर्गी पालने वालों या इंसानों में न फैले. हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है. 

क्या है बर्ड फ्लू?

बता दें कि बर्ड फ्लू (Avian Influenza) एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से जंगली और घरेलू पक्षियों (मुर्गियों, बत्तखों) को प्रभावित करती है, लेकिन यह इंसानों में भी फैल सकती है. हालांकि इसका इंसानों में संक्रमण दुर्लभ माना जाता है. यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है, जिसमें H5N1 सबसे आम है. इंसानों में यह संक्रमण संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क, उनकी लार, या मल के माध्यम से फैलता है, जो इंसानों में गंभीर श्वसन बीमारी और कुछ मामलों में खतरनाक बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

आमतौर से इंसानों में संक्रमण दुर्लभ माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में ये वायरस न सिर्फ इंसानों को संक्रमित कर रहा है बल्कि इसके कारण कई जगहों पर मौत के मामले में भी सामने आए हैं. 

इंसानों को कितना खतरा 

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला ने इसपर सलाह देते हुए कहते हैं कि- 

'तमिलनाडु में कौवों के नमूनों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह संक्रमण मुख्य रूप से पक्षियों में होता है और इंसानों में तभी आता है जब संक्रमित पक्षियों, उनकी गंदगी या उनके आसपास की जगह के सीधे संपर्क में आया जाए'. 

डॉ. चावला ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि सामान्य स्थिति में अच्छी तरह पका हुआ चिकन या अंडा खाने से संक्रमण नहीं फैलता, क्योंकि पर्याप्त गर्मी में वायरस नष्ट हो जाता है. सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो पोल्ट्री में काम करते हैं या बीमार और मृत पक्षियों को सीधे छूते हैं.

इंसानों में बर्ड फ्लू के क्या दिखते हैं लक्षण 

इंसानों में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, गले में दर्द और बदन दर्द शामिल है. लेकिन कुछ मामलों में फेफड़ों का गंभीर संक्रमण भी हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति को मृत पक्षियों के संपर्क के बाद ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. 

कैसे करें इससे बचाव?

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, इससे बचाव के लिए बीमार या मृत पक्षियों को न छुएं, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखें और चिकन-अंडे हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं, यही सबसे जरूरी सावधानियां हैं, जो इस स्थिति में सभी की बरतनी चाहिए.

सरकार ने जारी की एडवाइजरी

दिसंबर 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) ने भारत में 11 पोल्ट्री फार्मों पर बर्ड फ्लू के प्रकोप की जानकारी दी थी, वहीं इससे पहले सितंबर 2025 में दिल्ली में बर्ड फ्लू के कारण एक चिड़िया घर को बंद करना पड़ा था. ऐसे में इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में रोग निगरानी (डिजीज सर्विलांस) शुरू कर दी है और राज्यभर में रोग निगरानी प्रोटोकॉल लागू कर दिया है. 

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन ने क्या कहा?

इसपर तमिलनाडु के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मा. सुब्रमण्यन (Ma. Subramanian) ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए सभी एहतियाी कदम पहले से ही उठाए जा चके हैं, आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि निगरानी को और तेज कर दिया गया है, पशु चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं. अभी तक किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है.  

 डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
MORE
Advertisement