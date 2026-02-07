Bird Flu: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू की दस्तक! कौवों के सैंपल पॉजिटिव, जानें इंसानों को कितना खतरा

चेन्नई में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा (Avian Influenza – H5N1) के कारण 1000 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है, जांच में मृत कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है. आइए डॉ. राहुल चावला से जानते हैं कि बर्ड फ्लू से इंसानों को कितना खतरा है और इस दौरान किन जरूरी सावधानियों का पालन करना जरूरी है...

चेन्नई में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा (Avian Influenza - H5N1) की वजह से 1000 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है. जांच में इन कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है. बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी की शुरुआत में अचानक कौवों की मौतें देखी गईं, कई लोगों ने नगरपालिका कर्मचारियों से पेड़ों से पक्षियों के गिरने की शिकायत भी की, ऐसे में राज्यभर में निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए गए हैं, ताकि संक्रमण मुर्गी पालने वालों या इंसानों में न फैले. हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है.

क्या है बर्ड फ्लू?

बता दें कि बर्ड फ्लू (Avian Influenza) एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से जंगली और घरेलू पक्षियों (मुर्गियों, बत्तखों) को प्रभावित करती है, लेकिन यह इंसानों में भी फैल सकती है. हालांकि इसका इंसानों में संक्रमण दुर्लभ माना जाता है. यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है, जिसमें H5N1 सबसे आम है. इंसानों में यह संक्रमण संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क, उनकी लार, या मल के माध्यम से फैलता है, जो इंसानों में गंभीर श्वसन बीमारी और कुछ मामलों में खतरनाक बन सकता है.

आमतौर से इंसानों में संक्रमण दुर्लभ माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में ये वायरस न सिर्फ इंसानों को संक्रमित कर रहा है बल्कि इसके कारण कई जगहों पर मौत के मामले में भी सामने आए हैं.

इंसानों को कितना खतरा

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला ने इसपर सलाह देते हुए कहते हैं कि-

'तमिलनाडु में कौवों के नमूनों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह संक्रमण मुख्य रूप से पक्षियों में होता है और इंसानों में तभी आता है जब संक्रमित पक्षियों, उनकी गंदगी या उनके आसपास की जगह के सीधे संपर्क में आया जाए'.

डॉ. चावला ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि सामान्य स्थिति में अच्छी तरह पका हुआ चिकन या अंडा खाने से संक्रमण नहीं फैलता, क्योंकि पर्याप्त गर्मी में वायरस नष्ट हो जाता है. सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो पोल्ट्री में काम करते हैं या बीमार और मृत पक्षियों को सीधे छूते हैं.

इंसानों में बर्ड फ्लू के क्या दिखते हैं लक्षण

इंसानों में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, गले में दर्द और बदन दर्द शामिल है. लेकिन कुछ मामलों में फेफड़ों का गंभीर संक्रमण भी हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति को मृत पक्षियों के संपर्क के बाद ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

कैसे करें इससे बचाव?

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, इससे बचाव के लिए बीमार या मृत पक्षियों को न छुएं, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखें और चिकन-अंडे हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं, यही सबसे जरूरी सावधानियां हैं, जो इस स्थिति में सभी की बरतनी चाहिए.

सरकार ने जारी की एडवाइजरी

दिसंबर 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) ने भारत में 11 पोल्ट्री फार्मों पर बर्ड फ्लू के प्रकोप की जानकारी दी थी, वहीं इससे पहले सितंबर 2025 में दिल्ली में बर्ड फ्लू के कारण एक चिड़िया घर को बंद करना पड़ा था. ऐसे में इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में रोग निगरानी (डिजीज सर्विलांस) शुरू कर दी है और राज्यभर में रोग निगरानी प्रोटोकॉल लागू कर दिया है.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन ने क्या कहा?

इसपर तमिलनाडु के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मा. सुब्रमण्यन (Ma. Subramanian) ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए सभी एहतियाी कदम पहले से ही उठाए जा चके हैं, आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि निगरानी को और तेज कर दिया गया है, पशु चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं. अभी तक किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है.

