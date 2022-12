Cholesterol Remedy: ब्लड में जमी चर्बी को पिघलाकर नसों की ब्लॉकेज खोल देंगे ये भीगे बीज, कोलेस्ट्रॉल तेजी से होगा कम

Cholesterol Remedy: ब्लड में जमी चर्बी को पिघलाकर नसों की ब्लॉकेज खोल देंगे ये भीगे बीज

डीएनए हिंदीः नसों में ब्लॉकेज या ब्लड कलॉटिंग (Blockage or BloodClotting in Veins) की वजह बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) यानी एलडीएल (LDL) होता है. अगर आप समय रहते हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) को कम नहीं करेेंगे तो ये हार्ट अटैक (Heart Attack)और स्ट्रोक (Stroke) की वजह बन सकता है. ठंड में नसों की ब्लॉकेज (Veins Blockage in Winter) फैट के सख्ती से जमने (Freezing of Fat) से ज्यादा बढ़ती है. ऐसे में एक्सरसाइज और डाइट पर फोकस (Focusing on exercise and diet) कर इसे कम किया जा सकता है.

खून की नसों में जमा फैट को कम करने के लिए सिर्फ व्यायाम करना काफी नहीं होता है. इसके साथ खानपान का ध्यान रखना भी जरूरी है. यहां आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसे बीजों के बारे मेंबता रहे हैं जो न केवल शरीर की चर्बी बल्कि ब्लड में जमा चर्बी को भी गर्म कर के पिघलाकर स्टूल या यूरिन के जरिये शरीर से बाहर कर देते हैं. इससे नसों की ब्लॉकेज भी खुलती है और ब्लड के कलॉट्स भी घुल जाते हैं.

ये पत्तियां रोज चबाना कर दें शुरू, नसों में जमी जिद्दी वसा पानी की तरह पिघल जाएगी

रोज रात में भीगा कर सुबह बाजी मुंह खा लें ये बीज और अनाज के दाने

​चिया बीज

ओमेगा -3 फैटी एसिड, फाइबर और अन्य स्वस्थ पोषक तत्वों से भरे चिया सीड्स ब्लड में मौजूद वसा को पिघलाने में दवा की तरह काम करते हैं. चिया सीडस में घुलनशील फाइबर मौजूद होते हैं जो पित्त के साथ ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल( LDL cholesterol) को कंट्रोल करते हैं. चिया के बीज ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं.

एक कप पानी में एक से दो चम्मच चिया सीड्स भिगोकर रात भर के लिए रख दें और अगली सुबह एक गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें. आप इसका सेवन दही या फलों के साथ भी कर सकते हैं या फिर नीरियल पानी और नींबू में मिलाकर पी सकते हैं. प्रोटीन बार या शेक में मिलाकर चिया बीज भी लिए जा सकते हैं.

भीगा अखरोट नसों की ब्लॉकेज खोलकर ब्लड शुगर भी करेगा डाउन, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल रहेगा अंडर कंट्रोल

चिया सीड्स सुपरफूड माना गया है और इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए इसे सर्दी में खाना बहुत फायदेमंद होता है. ये हार्मोन को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं.

मेथी के बीज

मेथी उच्च लिपिड स्तर यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में बेहद कारगर है. कई शोध में भी पाया गया है कि मेथी के दाने रात में भीगाकर सुबह खाली पेट खाया जाय तो ब्लड में जमी वसा पिघलने लगती है. वैसे मेथी का साग, पराठा सभी के बराबर हेल्‍थ बेनिफिट्स हैं. मेथी केवल कोलेस्‍ट्रॉल को ही नहीं डायबिटीज, वेट लॉस और हार्ट हेल्‍थ के लिए भी लाभदायक मानी जाती है. 25 या 50 ग्राम प्रति दिन मेथी के बीज के पाउडर का सेवन 20 दिनों के बाद सीरम कोलेस्ट्रॉल को काफी कम कर देता है.

ब्लड में जमी वसा को गला देंगे ये तीन हरे साग, नसों की ब्लॉकेज खुल जाएगी

​बारले

साबुत अनाज में बीटा ग्लूकॉन (घुलनशील फाइबर) होता है, जो हार्ट के जोखिम को कम करता है. बीटा ग्लूकॉन में रोगाणुरोधी,एंटी कैंसर, एंटी-डायबिटिक और एंटी-हाइपरकोलेस्टेरोलेमिक (कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है) गुण होते हैं. ऐसे में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बारले के दाने को रात भर भीगाकर अगले दिन इसे किसी भी रूप में खांए. दलिया या खिचड़ी के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं.

​अखरोट

अखरोट में मुख्य रूप से ओमेगा-3 वसा होता है, यह एक प्रकार का मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है. ऐसे में फूड एक्सपर्ट कुल रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए अखरोट खाने की सलाह देती है.

Flax Seed Laddo: सर्दियों में रोज खाएं तीसी के लड्डू, पिघल जाएगी शरीर की चर्बी-ज्वाइट्स पेन भी होगा दूर

​सोयाबीन

मांस का शाकाहारी विकल्प सोयाबीन असंतृप्त वसा, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है. इसके अलावा, यदि फाइटोएस्ट्रोजेन एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है, तो सोया में मौजूद आइसोफ्लेवोंस एचडीएल के स्तर को बढ़ाकर लिपिड प्रोफाइल में सुधार करते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.