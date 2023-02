Reduce Cholesterol: 5 दिनों में ब्लड में जमी वसा पिघलकर नसों को कर देगी साफ, कोलेस्ट्राल के लिए ये हैं नेचुरल दवाओं की लिस्ट

Reduce Cholesterol in 5 Days: 5 दिनों में ब्लड में जमी वसा पिघला देंगे ये देसी नुस्खे

डीएनए हिंदीः हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) को कम करने में 10 आयुर्वेदिक औषधियां (Ayurvediv Medicine) कौन सी हैं, चलिए आज आपको बताते हैं. खास बात ये है कि ये नसों में जमी वसा को पिघलाने (melting fat in veins) में ही कारगर नहीं हैं, बल्कि ये नसों कि सिकुड़न, सूजन को दूर कर अच्छी तरह से साफ (Removes constriction of veins, removes swelling and also cleanses) भी करती हैं,

बता दें कि खून में जमा यह गंदा पदार्थ हार्ट अटैक (Heart Attack), स्ट्रोक (Stroke) और दिल से जुड़े रोगों (Heart Disease) का जोखिम तेजी से बढ़ाता है. खाने-पीने की खराब आदतों, सुस्त जीवनशैली और एक्सरसाइज की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और नसों को ब्लॉक कर देता है.

ये कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह चिपचिपा पदार्थ (cholesterol waxy substance) होता है जो आसानी से ब्लड से हटता नहीं है लेकिन आपके किचन में मौजूद कई आयुर्वेदिक चीजें हैं जो इसे आसानी से खत्म कर सकती हैं. यहां आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं जो नियमित तौर पर खाना शुरू कर दें तो 5 दिन में बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर होगा.



कोलेस्ट्रॉल कम करने के आयुर्वेदिक उपाय-Ayurvedic remedies to reduce cholesterol

अदरक: हर रोज 2 ग्राम अदरक का सेवन करने से ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों का स्तर कंट्रोल में रहता है. अदरक का उपयोग खाने के अलावा बहुत सी चीजों के लिए किया जा सकता है. इससे बहुत से हेल्थ प्रोब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है. अदरक में कई तरह के पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और मैगनीज आदि पाए जाते हैं. अदरक का रस शरीर की कई परेशानियों को चुटकी में ठीक करता है, जैसे- सर्दी, कफ, शरीर में दर्द और बुखार आदि. अदरक में एंटी-वायरल गुण होने से ये मौसमी बीमारियों और वायरल इंफेक्शन में बहुत जल्दी आराम दिलाता है.

प्याजः नैशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की फूड रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे प्याज खाने से शरीर में हाई प्रोटीन वाले लिपोप्रोटीन बढ़ते हैं. इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं. प्याज में सल्फर पाया जाता है. जिससे ब्लड वेसेल्स में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करती है.

चुकंदर- कैरोटेनॉयड्स और फ्लेवोनॉयड्स से भरा चुकंदर एलडीएल यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने बहुत असरदार होता है, रोजानी नींबू के साथ इसे सलाद में खाएं या जूस पीएं. इससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और वेट लॉस के साथ एनिमिया यानी खून की कमी भी दूर होगी. बाल भी झड़ने रूक जाएंगे.

सेब का सिरका- एप्पल साइडर विनेगर नसों में जमी वसा को पिघलाकर ब्लड में बहने वाले कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर सकता है. एक महीने तक दिन में 2-3 चम्मच इसे 1 गिलास पानी या सलाद आदि में मिलाकर लेना जादुई तरीके से असर दिखाएगा. आप चाहें तो इसमें दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर पी लें. ये और कारगर तरीके से काम करेगा.

लहसुन- लहसुन में सल्फर पाया जाता है. यह ऐसा पोषक तत्व है, जो जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. रोज सुबह खाली पेट चार लहसुन कि कलियां निगल लें. या लहसुन की 6-8 कलियों को पीसकर 50 मिली दूध और 200 मिली पानी में उबालकर लें.

मेथी के बीज- पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरी मेथी ब्लड से वसा को सोखने का काम करती है. साथ ही ये लिवर से खराब कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकती है. इसके लिए एक चम्मच मेथी पाउडर को गर्म पानी के साथ दिन में दो बार सेवन करें. या रात भर मेथी को पानी में भीगा कर अगले दिन खाली पेट चबा-चबाकर खा लें और इसका पानी पी लें.

धनिया के बीज- धनिया अपने हाइपोग्लाइकेमिक प्रभाव के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है. धनिया के बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए भी प्रभावी हैं और ब्लड शुगर कम करने का काम करते हैं. इसके लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच हल्दी डालकर उबालें. दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार पिएं.

रोजमेरी: रोजमेरी के सेवन से बहुत फायदे होते है. रोजमेरी हाई कोलेस्ट्रॉल को तो शरीर में कंट्रोल करता ही है साथ ही ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों का खतरा भी शरीर में कम करता है. अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहें हैं तो डेली 2 या 5 ग्राम रोजमेरी पाउडर का सेवन करें. इससे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा.

तुलसी: तुलसी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं. यह कहीं भी आसानी से आपको मिल सकती है. इसका काढ़ा और चाय सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप तुलसी का नियमित सेवन करेंगे तो आप शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाऐंगे.

हल्दी-हल्दी एक ऐसा मसाला है जो धमनियों की दीवारों पर जमने वाले प्लेक को कम करती है और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर बाहर निकालती है. इसके लिए आप हल्के गर्म पानी में हल्दी डालकर पी सकते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

