10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

HPV संक्रमण के बाद कैंसर विकसित होने में आमतौर पर 10 से 20 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है. बावजूद इसके ज्यादातर मामलों में इसका पता तब चलता है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. ऐसे में सवाल यह है कि जब जांच से इस गंभीर बीमारी को पहले ही पकड़ा जा सकता है, तो इसे कराने में हिचक क्यों?

#HumFitTohIndiaHit - Early Detection: सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में हर साल इसके लगभग 1.25 लाख नए मामले सामने आते हैं, जबकि करीब 75,000 से 77,000 महिलाओं की मौत इस बीमारी के कारण हो जाती है. गर्भाशय के निचले हिस्से (सर्विक्स) में होने वाला ये गंभीर कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वायरस से होता है. बड़ी बात यह है कि (HPV) संक्रमण के बाद कैंसर विकसित होने में आमतौर पर 10 से 20 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है.

बावजूद इसके ज्यादातर मामलों में इसका पता तब चलता है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. कुछ ऐसी स्क्रीनिंग जांचें मौजूद हैं, जो HPV संक्रमण या कैंसर के शुरुआती संकेतों का पता काफी पहले लगा सकती हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब जांच से इस गंभीर बीमारी को पहले ही पकड़ा जा सकता है, तो इसे कराने में हिचक क्यों?

HPV टेस्ट जैसी जरूरी स्क्रीनिंग को लेकर जागरूक नहीं महिलाएं

डॉ. अनिल ठकवानी, सीनियर कंसल्टेंट एवं एच.ओ.डी., रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ShardaCare-Healthcity के मुताबिक-

“सर्वाइकल कैंसर उन गिने-चुने कैंसरों में से है जिन्हें सही समय पर जांच और वैक्सीनेशन के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है. दुर्भाग्य से भारत में कई महिलाएं अभी भी HPV टेस्ट और पैप स्मीयर जैसी जरूरी स्क्रीनिंग को लेकर जागरूक नहीं हैं या झिझक की वजह से जांच नहीं कराती हैं, जबकि सच यह है कि HPV संक्रमण के बाद कैंसर बनने में कई साल लगते हैं और यही समय बीमारी को शुरुआती स्तर पर पकड़ने का सबसे बड़ा मौका देता है. अगर नियमित जांच कराई जाए तो सर्विक्स में होने वाले असामान्य बदलावों को समय रहते पहचानकर इलाज किया जा सकता है. इसलिए महिलाओं को लक्षण का इंतजार करने के बजाय डॉक्टर की सलाह से समय-समय पर स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए.”

समझें HPV और Cervical Cancer का कनेक्शन

HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमावायरस एक बेहद आम वायरस है, जो ज्यादातर मामलों में यौन संपर्क के जरिए फैलता है. इसके 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ सामान्य संक्रमण करते हैं, जबकि हाई-रिस्क टाइप जैसे 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं. HPV संक्रमण अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रहता है. कई बार शरीर की इम्यूनिटी खुद ही वायरस को खत्म कर देती है, लेकिन अगर हाई-रिस्क टाइप लंबे समय तक शरीर में बना रहे तो यह सर्विक्स (गर्भाशय ग्रीवा) की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव शुरू कर देता है. यही बदलाव समय के साथ कैंसर में बदल सकते हैं.

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HPV टेस्ट और Pap Smear क्यों है जरूरी?

सर्वाइकल कैंसर उन कुछ कैंसरों में शामिल है, जिन्हें समय रहते वैक्सीन और नियमित स्क्रीनिंग के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है. चूंकि HPV संक्रमण के बाद कैंसर बनने में आमतौर पर 10 से 20 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है. यही लंबा समय अर्ली डिटेक्शन का सबसे बड़ा मौका देता है. HPV टेस्ट और Pap Smear जैसी जांचें सर्विक्स की कोशिकाओं में होने वाले शुरुआती असामान्य बदलावों को कैंसर बनने से पहले ही पकड़ सकती हैं. इसलिए नियमित जांच सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है.

HPV टेस्ट यह पता लगाने में मदद करता है कि शरीर में कैंसर पैदा करने वाले हाई-रिस्क HPV वायरस मौजूद हैं या नहीं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं स्क्रीनिंग नहीं कराती हैं. इसकी मुख्य वजहें हैं शर्म, जागरूकता की कमी और इससे जुड़े मिथक. कई महिलाएं लक्षण न होने पर जांच को जरूरी नहीं समझती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नियमित जांच ही इस कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

HPV और पैप स्मीयर टेस्ट कब कराएं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए HPV टेस्ट और पैप स्मीयर कब कराना चाहिए, यह मुख्य रूप से महिला की उम्र पर निर्भर करता है. जैसे-

- 21 से 29 साल: इस उम्र में हर 3 साल में केवल पैप स्मीयर (Pap Test) कराना पर्याप्त माना जाता है.

- 30 से 65 की उम्र में: सबसे बेहतर तरीका है हर 5 साल में HPV टेस्ट और पैप स्मीयर साथ में (Co-testing) कराना.

- 65 वर्ष से अधिक उम्र: अगर पिछले 10 वर्षों में सभी रिपोर्ट सामान्य रही हों, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्क्रीनिंग बंद की जा सकती है.

- दूसरा विकल्प है हर 3 साल में केवल पैप स्मीयर करानाय या फिर हर 5 साल में केवल HPV टेस्ट भी कराया जा सकता है.

नोट - इन जांचों का उद्देश्य है सर्विक्स में होने वाले असामान्य बदलावों को समय रहते पकड़ना, ताकि कैंसर बनने से पहले ही इलाज किया जा सके.

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