Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इन्हें भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. ऐसा करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है.

महिलाओं के लिए बेहद गंभीर, लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला स्वास्थ्य जोखिम सर्वाइकल कैंसर है. यह एक ऐसा कैंसर है जो आमतौर पर धीरे-धीरे विकसित होता है और जब तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक यह पूरे शरीर में फैल चुका होता है. इसलिए, समय पर जांच और सावधानियां इसकी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

गर्भाशय कैंसर क्या है?

यह कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में होता है, जो गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला क्षेत्र है. संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 13,000 महिलाओं में इसका निदान होता है, जबकि स्तन कैंसर के मामले कई गुना ज़्यादा (300000 से ज़्यादा) हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि शुरुआती चरणों में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते.

लक्षण क्या हो सकते हैं?

पीरियड्स के दौरान, सेक्स के बाद, या अचानक से खून आना इसके साथ ही बहुत ज्यादा या लंबे समय तक पीरियड्स कैंसर के लक्षणों में शामिल हैं. योनि स्राव जो बदबूदार या पानीदार हो या जिसमें खून हो - इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें. अगर संभोग के दौरान यह दर्द बना रहता है, तो यह संक्रमण या बढ़ते कैंसर का संकेत हो सकता है. पीठ, पेट या पैरों में दर्द और सूजन को नजरअंदाज न करें. अगर कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल गया है तो इससे सूजन या दर्द हो सकता है. भारी या सूजे हुए पैर महसूस करना भी चिंताजनक हो सकता है. अगर आप बिना किसी आहार या व्यायाम के तेजी से वजन कम कर रहे हैं, तो डॉक्टर से अपनी जांच करवाना जरूरी है. यदि पर्याप्त नींद लेने के बावजूद कमजोरी बनी रहती है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है तो यह शरीर में किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.

गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के कारण क्या हैं?

एचपीवी संक्रमण (एचपीवी - ह्यूमन पेपिलोमावायरस) गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लगभग हर मामले के लिए ज़िम्मेदार वायरस है. यह यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है. एचपीवी टीका 11-12 साल की उम्र में रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी है, और इसे 26 साल तक के युवाओं को दिया जा सकता है.

रोकथाम ही सर्वोत्तम उपचार है

कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण, एचआईवी से पीड़ित महिलाओं में इस कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है. बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है. हर साल स्त्री रोग विशेषज्ञ से नियमित जाँच करवाएँ. समय-समय पर पैप स्मीयर टेस्ट करवाना ज़रूरी है. इससे गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले बदलावों का समय पर पता चल सकता है. एचपीवी जाँच भी करवाई जा सकती है, जिससे ख़तरे की जल्द पहचान हो जाती है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

