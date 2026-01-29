FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

Cervical Cancer: आंकड़ों की मानें तो दुनियाभर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में होता है. सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से HPV वायरस (ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस) के कारण होता है, लेकिन इसके बारे में कई मिथक प्रचलित हैं. ऐसे में इन तथ्यों के बारे में आपको जान लेना चाहिए.

Abhay Sharma

Updated : Jan 29, 2026, 07:30 PM IST

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

Cervical Cancer Myths And Facts

Cervical Cancer Myths And Facts: भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी और गंभीर समस्या बनती जा रही है, आंकड़ों की मानें तो दुनियाभर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में होता है. वहीं देश में हर साल इसके करीब 1.22 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर कुछ मिनटों में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो जाती है, जो इस बीमारी की गंभीरता को साफ दिखाता है. सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से HPV वायरस (ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस) के कारण होता है, लेकिन इसके बारे में कई मिथक प्रचलित हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 जरूरी बातों के बारे में जो हर महिला को पता होनी चाहिए.. 

26 के बाद वैक्सीन बेकार? सच क्या है

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, 26 साल के बाद भी एचपीवी वैक्सीन का फायदा होता है. अंतर सिर्फ इतना है कि कम उम्र में इसका असर ज़्यादा होता है. इसको लेकर कुछ बातें हैं, जैसे पहले से मौजूद संक्रमण को ठीक नहीं करती,    लेकिन भविष्य में होने वाले संक्रमण से सुरक्षा देती है. 

यह भी पढ़ें: Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

डॉ. तनुज लवानिया बताती हैं कि मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं में आगे के जोखिम कम हुए हैं. इसलिए यह कहना गलत है कि 26 के बाद वैक्सीन बेकार हो जाती है. 

40+ महिलाओं की बीमारी है या 20–30 की उम्र में भी जोखिम है?  

एक्सपर्ट्स इसे वैज्ञानिक रूप से गलत मानती हैं. सर्वाइकल कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है. हालांकि ज्यादातर मामले 35-55 साल के बीच सामने आते हैं. डॉ. तनुज लवानिया बताती हैं कि मैंने 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी सर्वाइकल कैंसर देखा है. ऐसे मामले कम हैं, लेकिन मौजूद हैं. इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. 

25 से 35 उम्र की महिलाओं में Pap smear व HPV टेस्ट की दर की कमी 

हां, यह एक स्थापित तथ्य है. इस उम्र में आमतौर पर ज़्यादातर महिलाएं बिना लक्षण के होती हैं, नियमित जांच नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में नहीं आती है. लेकिन, समय पर जांच  Pap Smear और HPV होने पर सर्वाइकल कैंसर लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है. भारत में इस उम्र वर्ग में जांच की दर बहुत कम है, यही बड़ा कारण है. 

उम्र के किस पड़ाव पर इसे रोकना है मुश्किल? 

एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर को रोकना आसान होता है, खासतौर से संक्रमण के शुरुआती वर्षों में या जब शुरुआती कोशिकीय बदलाव होते हैं.लेकिन, जब कई सालों तक जांच नहीं होती है तो ये बदलाव धीरे-धीरे कैंसर में बदल सकते हैं. यह प्रक्रिया आमतौर पर 10 से 15 साल लेती है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह तेज़ भी हो सकती है. 

इन बातों का खास ध्यान रखें महिलाएं

- मेडिकल दृष्टि से महिलाओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए
- माहवारी के बीच या संबंध के बाद खून आना
- लंबे समय तक रहने वाला असामान्य सफेद पानी
- पेल्विक दर्द या बार-बार इंफेक्शन की  
- समय पर नियमित जांच
- सही उम्र पर वैक्सीन के बारे में जानकारी 

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक ये लक्षण हमेशा कैंसर नहीं होते, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है. वह आगे कहती हैं कि 'मैं यह बातें सिर्फ किताबों से नहीं कह रही, मैंने अपनी ओपीडी में कम उम्र की महिलाओं में भी सर्वाइकल कैंसर देखा है, और ज़्यादातर मामलों में एक ही बात सामने आई, उनकी जांच समय पर नहीं हुई थी'. एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर उम्र की बीमारी नहीं है. यह रोकथाम और समय पर पहचान की बीमारी है. 

