Cold Intolerance: कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें औरों से ज्यादा ठंड लगती है. अगर आपको भी दूसरों की तुलना में ठंड ज्यादा लगती है तो इसे नजरअंदाज न करें. क्योंकि ये गंभीर बीमारियां इसके पीछे का कारण हो सकती हैं...

Causes of Cold Intolerance and How to Stay Warm- सर्दियों का मौसम (Winter) शुरू हो चुका है, इस मौसम में कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए इस मौसम में हेल्थ (Winter Health Tips) एक्सपर्ट्स सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं. सर्दियों के मौसम में हाथ-पैर का में ठंडा होना समान्य बात है. हालांकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें औरों से ज्यादा ठंड (Cold Intolerance) लगती है. अगर आपको भी दूसरों की तुलना में ठंड ज्यादा लगती है तो इसे (Winter Health) नजरअंदाज न करें. क्योंकि ये गंभीर बीमारियां इसके पीछे का (Winter Health Issues)कारण हो सकती हैं...

हाइपोथायराइड के कारण

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जरूरत से ज्यादा ठंड लगना, हाइपोथायराइड का एक संकेत हो सकता है. दरअसल, जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता तो इससे शारीरिक कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है और इससे व्यक्ति को ज्यादा सर्दी लग सकती है. इसके अलावा अगर आपको थकान, मोटापा, तनाव, त्वचा में रूखापन और कमजोर याददाश्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: जोड़ों में रहता है दर्द? कहीं आपकी बॉडी में तो नहीं इस विटामिन की कमी, ऐसे लगाएं पता

डायबिटीज और खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण

बता दें कि डायबिटीज की वजह से व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और इसके वजह है कि शुगर रोगियों को ज्यादा ठंड महसूस होती है. इसके अलावा शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन सही से ना हो तो इससे धमनियां संकुचित हो जाती हैं और इससे अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण अन्य लोगों की तुलना में ठंड ज्यादा लग सकती है.

विटामिन बी12 की कमी के कारण

शरीर में विटामिन बी12 की कमी इसका एक कारण हो सकता है. खासतौर से महिलाओं में अक्सर ये समस्या देखी जाती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर में विटामिन बी12 कम होने से व्यक्ति को सर्दी ज्यादा लगने के साथ थकान, दस्त, भूख ना लगना, कब्ज या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

आयरन की कमी के कारण

शरीर में आयरन की कमी होने पर लाल रक्त सेल्स कम हो जाते हैं और इसके कारण भी व्यक्ति को कोल्ड इनटॉलरेंस की समस्या हो सकती है. ऐसे में शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए डाइट में हरी सब्जियां, दूध, नट्स, चुकंदर, गाजर, मौसमी फल आदि जरूर शामिल करें. इससे आपकी ये समस्या दूर होगी.

क्या करें?

शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखने के लिए सुखे मेवे, नॉनवेज, गुड़, सूप, सोंठ, स्प्राउट्स, अदरक, लहसुन. बादाम, दूध आदि चीजें डाइट में शामिल करें. इसके अलावा गुनगुना पानी, हर्बल चाय का सेवन करें और गुनगुने तिल, अश्वगंधा या सरसों के तेल से शरीर और पैरों की मालिश करें. इससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

ख़बरों जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.