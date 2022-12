Heel Pain Relief: क्या सुबह आप भी जमीन पर नहीं रख पाते एड़ी, क्या है ये बीमारी, कैसे इस दर्द को करें दूर

heel pain causes symptoms prevention

डीएनए हिंदी: Heel Pain in the Morning- कई लोगों को सुबह उठते ही एड़ी में बहुत दर्द होता है, नीचे जमीन पर पैर नहीं रखा जाता है, वे पांव उठाकर चलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दर्द हल्का होने लगता है. मेडिकल भाषा में इसे प्लेन्टर फेस्याइटिस का दर्द कहते हैं. हमें कई बार इस तरह के दर्द को नजरअंदाज करते हैं जो बाद में जाकर मुश्किल का सबब बन जाता है. चलिए जानते हैं आखिर ये दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इलाज कैसे करें.

जब आप आराम कर रहे होते हैं, तो एड़ी और पैर वाले हिस्से में ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, रात को सोते वक्त पैर ज्यादा मूव नहीं करते, ऐसे में सुबह के समय एड़ी में दर्द महसूस होता है. यह आमतौर पर एथलीट्स में हो सकता है क्योंकि वे अपने पैरों और एड़ी वाले हिस्से में अधिक दबाव डालते हैं. साइकिल या स्विमिंग जैसी गतिविधियों के कारण भी यह स्थिति हो सकती है.

कारण (Heel Pain Causes)

अकिलीज़ टेंडिनिटिस



अकिलीज़ टेंडिनिटिस, उन ऊतकों का समूह है, जो काल्फ की मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है. इसमें दर्द के कारण सूजन भी आ सकती है.कई बार इसके कारण एड़ी वाले हिस्से में जकड़न होती है, सुबह के समय ये लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं क्योंकि आराम करने के दौरान शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है.

रूमेटाइड अर्थराइटिस

रूमेटोइड अर्थराइटिस के कारण आपको एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है. जिन्हें अर्थराइटिस की समस्या है उन्हें ये ज्यादा होता है.

कई बार हाई हील पहनने से, या फिर बैक में या स्पाईन में किसी फ्रैक्चर के कारण ऐसा हो सकता है.

दर्द होने के लक्षण (Symptoms of Heel Pain)

एड़ी की हड्डी को छूने पर तेज दर्द होना

सुबह के समय पैर जमीन पर रखने से तेज दर्द होना

दर्द के साथ-साथ चुभन महसूस होना

हर समय हल्का दर्द रहना

एड़ी में सूजन व लालिमा दिखाई पड़ना

एड़ी की हड्डी दिखने में असामान्य होना



एड़ियों में दर्द होना का कारण

कैसे करें इलाज (Treatment to get Relief From Heel Pain)

बर्फ की सिकाई करें



बर्फ की सिकाई से काफी आराम मिलता है, गर्मियों के समय में पांव की सूजन और दर्द को बर्फ की सिकाई से दूर करें. इससे हल्की मसाज करें, ताकि सूजन कम हो जाए. विशेषज्ञों के मुताबिक दिन में 3-4 बार सामान्य हालत में ये प्रक्रिया अपनाएं और दर्द ज्यादा बढ़ता है तब कई बार ऐसा किया जा सकता है. ठंड में हॉट बैग से सिकाई कर सकते हैं, इससे ब्लड फ्लो सही रहता है और दर्द कम होता है, सूजन भी कम होती है.

व्यायाम

पांव में दर्द होने पर आपको ऐसा व्यायाम करना चाहिए जो पुट्ठों को मजबूत करनेवाला हो. पुट्ठों को मजबूत करनेवाले व्यायाम से आपके पांव को राहत मिलेगी. आपके टखने मजबूत होंगे और साथ ही आपके पांव का दर्द और सूजन खत्म हो जाएगा. आप इस तरह का व्यायाम दिन में 2-3 बार कर सकते हैं.

वजन कम करें

सुबह के वक्त पांव में होनेवाले दर्द का अहम कारण वजन की बढ़ोतरी हो सकती है. इस सिलसिले में विशेषज्ञों की राय है कि अपने आहार में ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनसे वजन कम होने में मदद मिलती हो. आहार ऐसा होना चाहिए जिससे आपके शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा कम हो सके. इसके चलते आपका वजन कम होने की संभावना बढ़ जाती है.

मालिश और स्ट्रेचिंग से भी काफी आराम मिलता है. हल्के हाथों से पेन के किसी ऑयल से एड़ियों की मसाज करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से दर्द कम होता है, बाकी अगर ज्यादा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

