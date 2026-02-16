Cancer Treatment: कैंसर का इलाज होगा आसान, जिला अस्पतालों में भी करा सकेंगे कीमोथैरेपी! जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान

Chemotherapy in District Hospitals: कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसके तहत कैंसर मरीजों को अब जिला अस्पतालों में ही कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी, जिससे मरीजों को इसके इलाज के लिए बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा. आइए जानें क्या है सरकार का पूरा प्लान...

Chemotherapy Units In District Hospitals: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है. भारत में यह तेजी से बढ़ती हुई गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी हैय हर साल करीब 15 लाख नए मामले सामने आते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ सकती है. कैंसर सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और परिवार को भी झकझोर देता है. इसका इलाज लंबा और कठिन होता है. इसमें मरीज को शारीरिक दर्द के साथ-साथ मानसिक तनाव और आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ता है. यही वजह है कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है.

हालांकि, कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसके तहत कैंसर मरीजों को अब जिला अस्पतालों में ही कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी, जिससे मरीजों को इसके इलाज के लिए बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा. बता दें कि पिछले वित्त वर्ष के बजट में ही सरकार ने इसका एलान किया था.

बजट में हुआ ऐलान

केंद्रीय बजट 2025-26 में इसका ऐलान किया गया था, इसके तहत 2025-26 के दौरान ही 200 केंद्र शुरू करने की योजना है, जिसका मकसद कीमोथेरेपी जैसी सेवाएं मरीजों के घर के पास उपलब्ध कराना और बड़े टर्शियरी अस्पतालों पर पड़ने वाला दबाव कम करना है. बता दें कि कैंसर का इलाज आमतौर से कई महीनों तक चलता है, इस दौरान मरीजों को बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है. वहीं दूसरी ओर बेहतर परिणाम के लिए नियमित कीमोथेरेपी और फॉलो-अप जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव

इससे ग्रामीण इलाकों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि, इसके इलाज के लिए लोगों को शहरों के बड़े अस्पतालों तक बार-बार जाना शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से भारी पड़ता है. इस स्थिति में यात्रा, रहने, खाने और रोज़ की कमाई छूटने का खर्च परिवार पर अतिरिक्त बोझ डालता है. इसके अलावा कीमोथेरेपी ले रहे मरीज अक्सर कमजोर होते हैं और उन्हें एक देखभाल करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसका सीधा असर परिवार की आय पर पड़ता है.

क्या है सरकार का पूरा प्लान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन केंद्रों को मंजूरी देने से पहले सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर विस्तृत गैप एनालिसिस किया. इसमें जिलों का चयन कैंसर के मामलों की संख्या, मरीजों का भार और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर किया गया है. बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी खास ध्यान दिया गया है. इसके लिए चुने गए जिलों के डॉक्टरों और नर्सों को 4 से 6 हफ्ते तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों और राज्य कैंसर संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.

यह भी पढ़ें: GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

इस प्रशिक्षण में कीमोथेरेपी देने की प्रक्रिया, दवा की सही मात्रा तय करना, दिक्कतों से बचाव, आपात स्थिति से निपटना, इंफेक्शन नियंत्रण, दवाओं की सुरक्षित हैंडलिंग और मरीजों को परामर्श देना शामिल है. इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि जिला स्तर पर भी सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों का पालन हो सके.

दवाओं को लेकर नियम?

बड़ी बात यह है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी कीमोथेरेपी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी. कैंसर के इलाज में दवाओं का खर्च सबसे बड़ा बोझ होता है, इस स्थिति में दवाएं मुफ्त मिलने से मरीजों का जेब से होने वाला खर्च काफी घटेगा, इसके लिए सरकार ने दवाओं की खरीद और सप्लाई व्यवस्था को भी मजबूत किया है, ताकि नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..