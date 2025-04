Eating Rice And Roti Together: चावल और रोटी एक साथ खाने की आदत आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है, इससे आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है...

Eating Rice And Roti Together

Habit Of Eating Rice And Roti Together- बिना चावल और रोटी के खाना अधूरा माना जाता है, बगैर इसके कई लोगों का पेट नहीं भरता है. हम में से कई लोग खाने में कभी दाल-चावल तो कभी सब्जी-रोटी शामिल करते हैं. वहीं कुछ लोग दाल-चावल, रोटी-सब्जी साथ खाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं चावल और रोटी (Rice And Roti) एक साथ खाने की आदत आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है?

जी हां, इससे शरीर में ब्लड शुगर (Blood Sugar Level) का स्तर अचानक बढ़ सकता है और इससे आप डायबिटीज (Diabetes), मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर कैसे चावल-रोटी एक साथ खाने की आदत आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकती है...

एक्सपर्ट की राय

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए डायटीशियन अंशु गुप्ता ने बताया कि चावल और रोटी दोनों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में एक साथ इन्हें खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसलिए डेली डाइट में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है.

क्या हैं इसके नुकसान?

- खासतौर से रात में रोटी और चावल साथ खाने से डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और इससे पेट भारी लगता है, गैस- अपच की समस्या भी हो सकती है.

- इससे कैलोरी इनटेक डबल हो जाता है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो इससे अतिरिक्त कैलोरी चर्बी के रूप में जमा हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में यह मोटापा का कारण बन सकता है.



- इन दोनों चीजों को एक साथ पचाने में शरीर को अधिक समय और ऊर्जा लगती है, इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है. ऐसे में चावल और रोटी में से किसी एक को चुनना मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद कर सकता है.

चुनें हेल्दी ऑप्शन

आपको इनमें से जो भी पसंद है, उसका हेल्दी वर्जन चुन सकते हैं. जैसे चावल में ब्राउन राइस या रोटी में मल्टीग्रेन रोटी. इसके अलावा एक समय चावल और दूसरे समय रोटी खाकर संतुलन बना सकते हैं. खाने में फाइबर वाली सब्ज़ियां और प्रोटीन शामिल करें ताकि डाइट में बैलेंस बना रहे.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

