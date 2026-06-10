Sickle Cell Disease: सिकल सेल रोग में कितना प्रभावी है BMT और Gene Therapy? जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

Sickle Cell Disease - SCD Treatment: सिकल सेल रोग में बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) और नई जीन थेरेपी जैसी तकनीकें मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद बन कर सामने आई हैं. इस बीमारी में BMT और Gene Therapy कितना प्रभावी है, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं...

Sickle Cell Disease Treatment: लंबे समय से सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease - SCD) को एक ऐसी बीमारी माना जाता रहा है, जो जीवनभर केवल दवाओं और सहायक इलाज से ही नियंत्रित हो सकता है. इस स्थिति में मरीज को बार-बार तेज दर्द, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत, खून चढ़ाना, संक्रमण और शरीर के कई अंगों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पर अब मेडिकल साइंस में हुई प्रगति ने इस सोच को बदल दिया है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) और नई जीन थेरेपी जैसी तकनीकें मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद बन कर सामने आई हैं. आइए जानें इसके बारे में...

पहले जान लें क्या है सिकल सेल रोग क्या है?

डॉ. पवन कुमार सिंह, वाइस चेयरमैन – बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT), शारदाकेयर–हेल्थसिटी के मुताबिक, सिकल सेल रोग एक ऐसी बीमारी है, जो जन्म से होता है. यह एक जेनेटिक रक्त विकार है और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells) सामान्य गोल और लचीली होने के बजाय दरांती (सिकल) या अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती हैं. इन असामान्य कोशिकाओं के कारण शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता. इस स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता और मरीज को बार-बार दर्द, खून की कमी (एनीमिया), कमजोरी, संक्रमण और हृदय, फेफड़े, किडनी व मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है.

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बोन मैरो ट्रांसप्लांट

बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) को आज के समय में सिकल सेल रोग का सबसे प्रभावी और संभावित रूप से स्थायी इलाज माना जाता है. इसमें मरीज की बीमार रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाओं को हटाकर किसी उपयुक्त डोनर (अक्सर भाई-बहन) की स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं शरीर में डाली जाती हैं और फिर ये नई कोशिकाएं स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे बीमारी काफी हद तक खत्म हो सकती है.

जरूरी नहीं की ये इलाज सभी के लिए सही हो, मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, बीमारी की गंभीरता और उपयुक्त डोनर की उपलब्धता जैसे कई कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सही मरीजों में यह उपचार जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है.

जीन थेरेपी के बारे में

इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जीन थेरेपी सिकल सेल रोग के उपचार में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बनकर उभरी है. इसमें किसी डोनर की जरूरत नहीं होती. बल्कि इसमें डॉक्टर मरीज की अपनी स्टेम कोशिकाएं निकालते हैं और प्रयोगशाला में उनमें मौजूद जेनेटिक समस्या को सुधारते हैं. इसके बाद इन कोशिकाओं को दोबारा मरीज के शरीर में डालते हैं. जहां वे स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू करती हैं.

इसको लेकर हुई स्टडी में पता चला है कि इसमें मरीजों को दर्द और अन्य जटिलताओं का सामना कम करना पड़ता है. लेकिन, यह तकनीक बहुत महंगी है और भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, पर भविष्य में यह अधिक मरीजों के लिए इलाज का महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है.

समय पर जांच कराना बेहद जरूरी

आमतौर पर ज्यादातर लोगों को मानना है कि सिकल सेल रोग का इलाज केवल दवाओं और खून चढ़ाने तक सीमित है. लेकिन समय रहते विशेषज्ञ से सलाह लेने पर यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट या भविष्य में जीन थेरेपी जैसे उन्नत उपचारों के लिए उपयुक्त है या नहीं. जल्दी जांच और सही समय पर इलाज शुरू करने से शरीर के अंगों को होने वाले स्थायी नुकसान और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है.

बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने हजारों मरीजों को नया जीवन दिया है और जीन थेरेपी भविष्य के लिए नई आशा लेकर आई है. इस स्थिति में सही जानकारी समय पर जांच और आधुनिक उपचार की मदद से सिकल सेल रोग से पीड़ित मरीज बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.

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