Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Calcium Deficiency: शरीर में अगर किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो तो कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इनमें से एक कैल्शियम भी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ हड्डियां कमजोर और पतली होने लगती हैं.

इस स्थिति में उनसे जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं. आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी से कौन इस बीमारियां हो सकती हैं और किन चीजों को खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है.

हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

रिकेट्स: इसकी वजह से रिकेट्स के शिकार हो सकते है. इस स्थिति में हड्डियां बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाती है और हाथ, पैर आसानी से कही से भी मुड़ जाते है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है तो सही आहार द्वारा इसकी पूर्ति करने पर ठीक हो जाता है.

ऑस्टियोपोरोसिस: डाइट में कैल्शियम का सेवन कम मात्रा में करने से हड्डियों का क्षय तेजी से होने लगता है, इस स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है. शुरुआत में कमर दर्द, गर्दन दर्द की समस्या होती है जिसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर इसकी वजह से हड्डियां टूटने लगती है.

ऑस्टियोमलेशिया: ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, जिससे दर्द और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है. इसका सबसे बड़ा और आम कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी.

मांसपेशियों में क्रैम्प: अगर मांसपेशियों में बार बार ऐंठन की समस्या होती है तो समझें शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है. क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियां कोमल हो जाती है और क्रैंप्स का खतरा बढ़ जाता है.

कैसे दूर होगी इसकी कमी?

इसके लिए डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल, मेवे और बीज जैसे बादाम और तिल, और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे सोया दूध और टोफू आदि डाइट में शामिल करें. इसके अलावा संतरा, सूखे अंजीर, सार्डिन और सालमन जैसी मछली, और राजमा और छोले जैसी फलियां भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं.