FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, निगरानी को पहुंची टीम

दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, निगरानी को पहुंची टीम

सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, निगरानी को पहुंची टीम

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

Homeसेहत

सेहत

Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Calcium Deficiency: आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी से कौन इस बीमारियां हो सकती हैं और किन चीजों को खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है.   

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 18, 2025, 07:14 PM IST

Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Calcium Deficiency,

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Calcium Deficiency: शरीर में अगर किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो तो कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इनमें से एक कैल्शियम भी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ हड्डियां कमजोर और पतली होने लगती हैं.

इस स्थिति में उनसे जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं. आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी से कौन इस बीमारियां हो सकती हैं और किन चीजों को खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है.  

हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां 

रिकेट्स: इसकी वजह से रिकेट्स के शिकार हो सकते है. इस स्थिति में हड्डियां बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाती है और हाथ, पैर आसानी से कही से भी मुड़ जाते है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है तो सही आहार द्वारा इसकी पूर्ति करने पर ठीक हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

ऑस्टियोपोरोसिस: डाइट में कैल्शियम का सेवन कम मात्रा में करने से हड्डियों का क्षय तेजी से होने लगता है, इस स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है. शुरुआत में कमर दर्द, गर्दन दर्द की समस्या होती है जिसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर इसकी वजह से हड्डियां टूटने लगती है.

ऑस्टियोमलेशिया: ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, जिससे दर्द और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है. इसका सबसे बड़ा और आम कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी.  

मांसपेशियों में क्रैम्प: अगर मांसपेशियों में बार बार ऐंठन की समस्या होती है तो समझें शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है. क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियां कोमल हो जाती है और क्रैंप्स का खतरा बढ़ जाता है.   

कैसे दूर होगी इसकी कमी? 
इसके लिए डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल, मेवे और बीज जैसे बादाम और तिल, और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे सोया दूध और टोफू आदि डाइट में शामिल करें. इसके अलावा संतरा, सूखे अंजीर, सार्डिन और सालमन जैसी मछली, और राजमा और छोले जैसी फलियां भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं.  

Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम
बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE