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Chemotherapy से छुटकारा दिला सकती है ये नई तकनीक, Breast Cancer के इलाज में बन सकता है गेमचेंजर 

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Chemotherapy से छुटकारा दिला सकती है ये नई तकनीक, Breast Cancer के इलाज में बन सकता है गेमचेंजर 

DNA Test: महिलाओं के लिए  ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी लेना बहुत दर्द भरा होता है. लेकिन, नई स्टडी में दावा किया गया है कि Breast Cancer से पीड़ित लाखों लोग सुरक्षित तरीके से Chemotherapy से बच सकते हैं. यह स्तन कैंसर के लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. आइए जानें इसके बारे में.  

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Abhay Sharma

Updated : May 31, 2026, 05:11 PM IST

Chemotherapy से छुटकारा दिला सकती है ये नई तकनीक, Breast Cancer के इलाज में बन सकता है गेमचेंजर 

DNA Test For Cancer (AI Image).

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DNA Test For Cancer: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के जहन में डर पैदा हो जाता है. यह बीमारी केवल मरीज को नहीं, बल्कि पूरा परिवार को तोड़ देती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और International Agency for Research on Cancer (IARC) के मुताबिक, हर साल दुनिया में सबसे अधिक नए मामले Lung Cancer के सामने आते हैं. इसके बाद स्तन कैंसर (Breast Cancer) दूसरे स्थान पर आता है. यह महिलाओं में सबसे आम और सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है. महिलाओं के लिए  ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी लेना बहुत दर्द भरा होता है. लेकिन, नई स्टडी में दावा किया गया है कि Breast Cancer से पीड़ित लाखों लोग सुरक्षित तरीके से Chemotherapy से बच सकते हैं. यह स्तन कैंसर के लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. आइए जानें इसके बारे में.  

Chemotherapy के साइड इफेक्ट्स से मिल सकता है छुटकारा

नई स्टडी में दावा किया गया है कि दुनिया भर में स्तन कैंसर के लाखों मरीज़ सुरक्षित तरीके से की गई कीमोथेरेपी से बच सकते हैं. दरअसल, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा DNA टेस्ट विकसित किया है जो यह पहचान सकता है कि किन मरीज़ों को इस इलाज से फ़ायदा होगा और किन्हें नहीं. इस स्थिति में इलाज केवल Hormone Therapy से किया जा सकता है. बता दें कि यह स्टडी University College London (UCL) के नेतृत्व में की गई और इसमें UK, Norway, Sweden, Australia, New Zealand और Thailand के 40 साल से अधिक उम्र के 4,000 से ज्यादा नए Breast Cancer मरीज शामिल थे. इस अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि ट्रायल में शामिल दो-तिहाई से अधिक मरीज़ों को कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स से बचाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: जब Dementia ने धुंधली कर दीं यादें, डॉ. बशीर बद्र की पत्नी बनीं सहारा... इस कंडीशन में इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी?

स्तन कैंसर में Chemotherapy 

बता दें कि Breast Cancer का मुख्य इलाज आमतौर पर Surgery के जरिए Tumour हटाना होता है और बीमारी के दोबारा लौटने के खतरे को कम करने के लिए अक्सर Chemotherapy की सलाह दी जाती है. यह इलाज शुरुआती स्टेज के उन Breast Cancer मरीजों को भी दिया जाता है, जिनमें कैंसर पास के Lymph Nodes तक फैल चुका होता है. कीमोथेरेपी की वजह से थकान, उल्टी जैसा महसूस होना, बाल झड़ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. यह काफी दर्द भरा हो सकता है.  

स्टडी से जगी नई उम्मीद

इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने Prosigna नाम के Gene Test का इस्तेमाल किया, जिससे Breast Cancer की वृद्धि से जुड़े 50 Genes की गतिविधि को मापा गया और यह पता लगाया गया कि इस  बीमारी दोबारा लौटने का खतरा कितना है. जिन मरीजों का स्कोर कम आया था, जो कि कुल समूह का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था, उन्हें कीमोथेरेपी नहीं दी गई. इस समूह में 5 साल तक जीवित रहने की दर 93.7% रही, जबकि कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों में यह दर 94.9% थी.

गेम चेंजर साबित हो सकता है ये टेस्ट

UCL के मुताबिक, डॉक्टरों को चिंता है कि इस कैंसर के सबसे आम प्रकार वाले मरीजों के लिए कीमोथेरेपी का फायदा बहुत कम होता है. पर इस ट्रायल के बाद हर साल 5,000 से ज्यादा NHS मरीज कीमोथेरेपी से बच सकते हैं. BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 64 वर्षीय Karen Bonham, जिन्होंने इस ट्रायल में हिस्सा लिया उनका कहना है कि इसके नतीजे उनके लिए बहुत बड़ी राहत हैं. Karen Bonham ने इस टेस्ट की मदद से कीमोथेरेपी से बचाव किया. इसके बजाय उन्होंने पिछले आठ सालों में Radiotherapy और Hormone Therapy का इलाज लिया. 

एक और ब्रेस्ट कैंसर की मरीज Tanya Hutson, जिन्होंने अपने इलाज के दौरान कीमोथेरेपी ली थी उन्होंने भी इस नए DNA Test को शानदार बताया, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस इलाज की जरूरत नहीं होने के बावजूद अभी भी इसे ले रहे हैं, उनके लिए यह टेस्ट पूरी तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है. बताते चलें कि UCL के अनुसार, यह अभी साफ नहीं है कि यह नतीजे 40 साल से कम उम्र के लोगों पर भी लागू होंगे या नहीं. इसके परिणाम आने में अभी समय लगेगा.  

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